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Будет ли останавливаться транспорт Киева каждое утро во время минуты молчания: ответ КГГА

Среда 12 февраля 2025 12:44
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Будет ли останавливаться транспорт Киева каждое утро во время минуты молчания: ответ КГГА В общественном транспорте Киева будут объявлять минуту молчания (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Киевской городской государственной администрации объяснили, будет ли останавливаться столичный наземный общественный транспорт каждое утро. Речь идет о периоде времени в течение общенациональной минуты молчания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА в Facebook.

Будет ли останавливаться транспорт в Киеве во время минуты молчания

Украинцам (со ссылкой на КП "Киевпастранс") напомнили, что в наземном общественном транспорте Киева ежедневно будут информировать об общенациональной минуте молчания.

Отмечается, что информация о том, будто бы общественный транспорт во время минуты молчания будет останавливать свое движение на 10 минут (якобы с 08:50 до 09:00) - не соответствует действительности.

"В этот период в салонах автобусов, троллейбусов и трамваев, оборудованных системой громкоговорящей связи, будет звучать звуковое сообщение для чествования памяти погибших Защитников, Защитниц и мирных жителей Украины", - объяснили в КГГА.

Подчеркивается, что когда будет звучать информация о минуте молчания, движение наземного общественного транспорта не будет останавливаться и будет продолжаться по расписанию.

"Сейчас в "Киевпастрансе" осуществляют подготовку к внедрению этого решения... Призываем жителей и гостей города участвовать в чествовании памяти и соблюдать минуту молчания, чтя память военных и гражданских, погибших во время российско-украинской войны", - подытожили в городской госадминистрации.

Будет ли останавливаться транспорт Киева каждое утро во время минуты молчания: ответ КГГАПост КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Общенациональная минута молчания

Напомним, 16 марта 2022 года президент Владимир Зеленский издал указ №143/2022 "Об общенациональной минуте молчания по погибшим в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".

Им было начато проведение ежедневно в 9 часов утра общенациональной минуты молчания во всех средствах массовой информации (независимо от формы собственности).

Цель такого мероприятия - чествование светлой памяти, гражданской отваги и самоотверженности, силы духа, стойкости и героического подвига воинов, павших при выполнении боевых задач по защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также мирных граждан, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины.

Впоследствии к ежедневной минуте молчания в Украине предлагали добавить важную молитву.

В конце января 2025 года стало известно, что в Киеве разработали рекомендации по проведению минуты молчания. Они предусматривают, в частности, меры по информированию населения в общественном транспорте столицы.

Позже Киевсовет утвердил перечень мероприятий по проведению ежедневной общенациональной минуты молчания.

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