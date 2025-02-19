Изменения уже с сегодняшнего дня. Как в Киеве будет работать транспорт во время минуты молчания

19 февраля в киевском транспорте заработала система объявления пассажирам о начале минут молчания в память о погибших во время войны России против Украины. Теперь голосовое напоминание проводят на 19 станциях метро, ​​а также разработали наклейки-информирование для подземки и наземного транспорта.

РБК-Украина со ссылкой на брифинг КГГА рассказывает о том, что как будет работать столичный транспорт во время минуты молчания и какие изменения в его работе готовят в дальнейшем.

Как будут информировать о минуте молчания в Киеве

В конце января 2025-го КГГА подготовила рекомендации по проведению общенациональной минуты молчания в Киеве, они предусматривают информирование пассажиров в транспорте, голосовое объявление на Майдане и Крещатике, а также в виде сообщений через приложение "Киев Цифровой".

"Сегодня первый день, когда объявление звучало на 19 станциях киевского метрополитена, а также через громкоговорители объявлялось на Майдане Независимости и на Крещатике. Также планируется информирование в наземном общественном транспорте", - говорит председатель постоянной комиссии по вопросам культуры, туризма и информационной политики Виктория Муха.

По ее словам, город сейчас работает с владельцами рекламных конструкций, чтобы через них тоже можно было информировать пассажиров о минуте молчания.

"Очень разная была сегодня реакция людей в метро, некоторые продолжали говорить по телефону. Было приятно, что несколько человек положили руку на сердце. Поэтому мы понимаем, что делаем правильную вещь, и если она будет работать на постоянной основе, то люди начнут на нее немного по-другому реагировать", - говорит заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры Роман Лелюк.

Он также отметил, что на станциях, где пока нет возможности сделать голосовые объявления, разместят специальные информационные наклейки. Также изготовят 1100 наклеек для вагонов, а еще информирование планируют запустить и через рекламные экраны в метро.

В наземном транспорте пока нет возможности проводить голосовые объявления, но такую опцию рассматривают. Сейчас там разместят 450 наклеек, которые будут информировать о необходимости соблюдения минуты молчания.

Будут ли останавливать транспорт в Киеве во время минуты молчания

Ранее среди киевлян распространялись слухи, что во время минуты молчания могут останавливать муниципальный транспорт, однако городские власти опровергают эту информацию.

"Нигде нет решений об остановке транспорта во время минуты молчания", - подчеркнул Лелюк.

О том, что транспорт не будут останавливать также подтвердила исполняющая обязанности генерального директора КП "Киевпастранс" Татьяна Тараско.

"Объявления в наземном транспорте будут осуществлять с 8.50 до 9.00 утра в тот момент, когда водитель будет подъезжать к остановке общественного транспорта, тогда будет объявлять ее название, затем будет проводиться напоминание о проведении общенациональной минуты молчания, далее подвижной состав будет отъезжать", - пояснила Тараско.

Также она призвала киевлян и гостей города придерживаться этого ритуала чествования погибших.

Добавим, что Указ о проведении общенациональной минуты молчания каждый день в 9 утра президент Владимир Зеленский издал еще в середине марта 2022 года.

Кроме столичного транспорта, объявлять о приближении минуты молчания будут на Майдане Независимости и на Крещатике (фото: Getty Images)

Какие еще изменения готовят в киевском транспорте

В Киеве планируют пересмотреть решение об остановке транспорта во время воздушной тревоги. Киевляне уже неоднократно составляли петиции с просьбой к городским властям возобновить курсирование метро на наземных участках и муниципального транспорта, а также открыть движение по Южному мосту.

"Мы совместно с правоохранителями, военными, ГСЧС продолжаем нарабатывать алгоритмы действий во время воздушной тревоги - с учетом восстановления полноценного движения общественного транспорта в столице", - сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

По его словам, они уже имеют первые официальные и конкретные позиции от правоохранительных структур столицы, в частности предложения оптимизации порядка действий для водителей общественного транспорта и пассажиров. При этом он подчеркнул, что момент безопасности учтен в первую очередь.

Ранее в комментарии РБК-Украина чиновник заявлял, что по его видению, в Киеве должны создать условия, которые предоставляют людям возможность выбора и четкое понимание действий в критических ситуациях. В частности, пассажиры, которые решат продолжить поездку, должны иметь такую возможность. При этом остановки общественного транспорта надо будет оборудовать укрытиями, обеспечивающими защиту от обломков.

А диспетчеры должны будут оперативно сообщать водителям об уровне риска на маршруте, чтобы те могли принимать обоснованные решения.

"Будем восстанавливать нормальное сообщение между правым и левым берегом. Проговорил с военными, пока нет необходимости закрытия Южного моста. Возможно дополнительное регулирование движения, но в целом ограничения можно ослабить", - сообщил Ткаченко.

Напомним, что Киев остается единственным городом в Украине, где останавливается транспорт во время воздушной тревоги. Соответствующее решение принял городской совет еще в 2022 году.

Из-за остановки транспорта во время тревоги в Киеве часто возникает коллапс (фото: Getty Images)