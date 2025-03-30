Остановить время на мгновение: кто и когда придумал чествовать жертв войны минутой молчания

Ежедневно в Украине в 9 утра объявляют минуту молчания в память о погибших в результате вооруженной агрессии России. Соответствующий Указ выдал президент Владимир Зеленский 16 марта 2022 года.

РБК-Украина рассказывает о том, когда и как появилась традиция чествования погибших минутой молчания.

Кто и когда придумал минуту молчания

Впервые почтить память о погибших предложил австралийский журналист Эдвард Джордж Хани в День перемирия в Первую мировую войну 8 мая 1919 года. Он изложил идею пятиминутного поминального молчания в письме в газету "The Times".

Гони недолго служил в британской армии во время Первой мировой, прежде чем демобилизовался из-за ранения ноги. Он был обеспокоен тем, как люди в Лондоне праздновали на улицах в день перемирия. В своем письме в газету он писал, что молчаливое чествование жертв войны, было бы гораздо более уместным способом отметить первую годовщину ее окончания.

"Всего пять маленьких минут. Пять молчаливых минут национальной памяти. Очень священное покровительство. Причастие со славными мертвыми, которые получили нам мир, а от причастия - новая сила, надежда и вера в завтрашний день. Церковные службы также, если хотите, но на улице, дома, в театре, где бы то ни было, где бы ни оказались англичане и их женщины, несомненно, этих пять минут горько-сладкой тишины будет достаточно", - писал Хани.

Минуту молчания не сразу ввели. Письмо журналиста дошло до короля Георга V, который 17 ноября 1919 года официально провозгласил, что в час, когда перемирие вступило в силу, 11 часов 11-го дня 11-го месяца все должны на две минуты отложить свои дела и в полной тишине почтить погибших.

Официального подтверждения нет, что король прочитал письмо Хани, но он пригласил журналиста на дворцовую репетицию двух минут молчания, традицию, которую до сих пор чтят в Британской империи.

Минута молчания в Украине

После начала полномасштабного вторжения в Украину Владимир Зеленский на законодательном уровне принял традицию чествования погибших минутой молчания. Ежедневно в 9 утра в городах украинцам из громкоговорителей напоминают о необходимости на мгновение остановиться и почтить жертв войны. В это время пешеходы останавливаются, а водители выходят из машин.

Зимой этого года в Киеве о приближении минуты молчания начали объявлять на Крещатике и Майдане, а также на некоторых станциях метро. В планах столичных властей введение напоминания в наземном транспорте.

Минута молчания в Киеве (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)