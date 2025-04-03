Могут ли водителя оштрафовать за движение во время минуты молчания: ответ юриста

Общенациональная минута молчания по соотечественникам, погибшим в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, была введена указом президента. Между тем введение мероприятий по чествованию памяти погибших - относится к компетенции органов местного самоуправления.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат и магистр права Евгений Булименко .

Может ли водитель получить штраф за движение во время минуты молчания

Эксперт напомнил, что введение мероприятий по чествованию памяти погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины отнесено ныне к компетенции органов местного самоуправления.

В качестве примера юрист привел Киев, где такие меры были введены решением Киевского городского совета №6/10473 от 30 января 2025 года ("О мерах по проведению в городе Киеве общенациональной минуты молчания по погибшим в результате вооруженной агрессии РФ против Украины").

Он объяснил, что указанным решением, среди прочего:

были приняты рекомендации насчет текстовой части церемониала минут молчания;

рекомендовано учреждениям, заведениям и организациям (а также другим юридическим лицам и субъектам хозяйствования всех форм собственности), учебным заведениям государственной и частной форм собственности (осуществляющих деятельность на территории города Киева) во время объявления минуты молчания обеспечить - по возможности - ее проведение путем приостановления деятельности (кроме мероприятий, приостановление которых невозможно в результате соответствующего технологического процесса, где установлен непрерывный режим работы, неотложных мероприятий и мероприятий ургентного характера);

рекомендовано использование соответствующих рекомендаций (которые содержатся в приложении к решению).

Во исполнение указанного решения Киевского городского совета коммунальным предприятием исполнительного органа КГС (Киевской городской государственной администрации) 7 февраля 2025 года был издан приказ №27.

"Этим приказом обязали водителей пассажирского транспорта при осуществлении пассажирских перевозок ежедневно, в промежутке времени от 8:50 до 9:00 (но не позднее 9 часов) после подъезда к остановке и объявления названия остановки однократно включать на электронных речевых информаторах объявления об общенациональной минуте молчания", - рассказал Булименко.

Кроме того, по его словам, приказом было определено, что во время осуществления объявления транспортное средство (пассажирского транспорта) должно находиться на остановке, движение от которой должно начинаться только после окончания объявления о минуте молчания.

"Законодательством не предусмотрена обязанность водителей останавливать движение транспортного средства во время общенациональной минуты молчания. Следовательно, ответственность за не остановку транспортного средства во время общенациональной минуты молчания законодательством не установлена", - подытожил магистр права.