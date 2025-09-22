Хрещатик у Києві щодня перекриватимуть: о котрій та яка причина

У Києві вже цього тижня почнуть перекравити Хрещатик. Це відбуватиметься щодня о 09:00 - на час загальнонаціональної хвилини мовчання.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив голова Київської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, вже готується відповідне розпорядження. Відповідні вказівки отримає патрульна поліція, Центр організації дорожнього руху, департамент транспорту, підрозділи, які відповідають за комунікації в громаді.

"Хрещатик - серце столиці. А столиця - серце і приклад для всієї України. Чекаю не розуміння, а поваги до тих, хто віддав життя за наше життя. Щодня 09:00. Зупинись. Вшануй", - написав він.

Варто нагадати, що ще на початку року стало відомо, що в Києві напрацювали рекомендації щодо проведення хвилини мовчання. Пізніше було затверджено перелік заходів із проведення щоденної хвилини мовчання. Тоді у КМДА пояснили також, чи зупинятиметься транспорт Києва щоранку.

Також у лютому система оголошування пасажирам про початок хвилини мовчання запрацювала у столичному транспорті мовчання.

З 1 квітня повідомлення про початок загальнонаціональної хвилини мовчання з'явились на рекламних майданчиках на вулицях і на інформаційних стендах на станціях метро.