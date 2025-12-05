"Хорошие новости в ближайшие недели": Вэнс заинтриговал заявлением по войне в Украине
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил надежду, что в ближайшие несколько недель по вопросу завершения войны РФ против Украины будут "хорошие новости".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
В ходе беседы журналисты спросили, что больше всего его огорчает на посту вице-президента США . В ответ Вэнс сказал, что ему пока не удалось заключить сделку с которая бы положила конец войне РФ против Украины.
"О, чувак. Послушайте, российско-украинские отношения были источником постоянного разочарования, я думаю, для всего Белого дома", - заявил вице-президент.
Он отметил, что в Белом доме действительно думали, да и сам президент США Дональд Трамп говорил не однократно - что это будет самая легкая война для разрешения.
"И если бы вы, знаете ли, сказали, что мир на Ближнем Востоке легче достичь, чем мир в Восточной Европе, я бы сказал, что вы сошли с ума", - добавил Вэнс.
В то же время чиновник сохраняет оптимизм и ожидает "хорошие новости" уже в ближайшие недели. Он подчеркнул, что ситуация пока не у финиша, но прогресс есть.
"Я действительно считаю, что мы добились большого прогресса, но пока еще не достигли финишной черты. Надежда есть, и, надеюсь, в ближайшие несколько недель появятся хорошие новости на этом фронте", - резюмировал Джей Ди Вэнс.
Мирный план США
Напомним, что в ноябре США представили новый мирный план по завершению войны в Украине. Первоначальный вариант насчитывал 28 пунктов, но они были очень выгодны Москве. По этой причине над документом идет доработка.
В частности, 23 и 30 ноября, в Майами и Флориде над документом работали делегации Украины и США. Уже 2 декабря в Москву на встречу с главой Кремля Владимиром Путиным прилетели спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.
По итогу встречи, которая длилась 5 часов, помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что компромисс пока не найден, но стороны готовы работать дальше.
Западные СМИ восприняли слова Ушакова, как отказ Кремля от нынешнего мирного плана США. Хотя спикер Кремля Дмитрий Песков на следующие сутки стал утверждать, что это якобы не так.
Спустя пару дней Путин сообщил, что отклонил часть мирных предложений США, заявив, что теперь документ насчитывает 27 пунктов и разделен на 4 пакета. Хотя, как известно, после консультаций с Украиной документ сократился до 20 пунктов.
По данным NYT, один из "пакетов" касается украинского суверенитета, а именно ограничения численности ВСУ и дальности ракет. Остальные - о территориальных уступках, экономического сотрудничества США и РФ после войны, и более широкие вопросы европейской безопасности.
Стоит добавить, что во Флориде теперь вновь должны встретится делегации США и Украины. Было анонсировано, что встреча будет 4 декабря, хотя президент Украины Владимир Зеленский допускал, что встреча может быть и 5 декабря. Он сообщил, что задача нашей страны - получить полную информацию о то, что прозвучало в Москве.
Также об этих переговорах высказался советник ОП Александр Бевз. Он сказал, что украинская делегация будет обсуждать подготовленный в Женеве модифицированный вариант мирного плана США. Дальше решения уже будет по принимать президент Украины.