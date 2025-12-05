"Хорошие новости в ближайшие недели": Вэнс заинтриговал заявлением по войне в Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил надежду, что в ближайшие несколько недель по вопросу завершения войны РФ против Украины будут "хорошие новости".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

В ходе беседы журналисты спросили, что больше всего его огорчает на посту вице-президента США . В ответ Вэнс сказал, что ему пока не удалось заключить сделку с которая бы положила конец войне РФ против Украины.

"О, чувак. Послушайте, российско-украинские отношения были источником постоянного разочарования, я думаю, для всего Белого дома", - заявил вице-президент.

Он отметил, что в Белом доме действительно думали, да и сам президент США Дональд Трамп говорил не однократно - что это будет самая легкая война для разрешения.

"И если бы вы, знаете ли, сказали, что мир на Ближнем Востоке легче достичь, чем мир в Восточной Европе, я бы сказал, что вы сошли с ума", - добавил Вэнс.

В то же время чиновник сохраняет оптимизм и ожидает "хорошие новости" уже в ближайшие недели. Он подчеркнул, что ситуация пока не у финиша, но прогресс есть.

"Я действительно считаю, что мы добились большого прогресса, но пока еще не достигли финишной черты. Надежда есть, и, надеюсь, в ближайшие несколько недель появятся хорошие новости на этом фронте", - резюмировал Джей Ди Вэнс.