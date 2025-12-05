"Хороші новини в найближчі тижні": Венс заінтригував заявою щодо війни в Україні

Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив сподівання, що в найближчі кілька тижнів щодо питання завершення війни РФ проти України будуть "хороші новини".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

Під час бесіди журналісти запитали, що найбільше його засмучує на посаді віце-президента США. У відповідь Венс сказав, що йому поки що не вдалося укласти угоду з яка б поклала край війні РФ проти України.

"О, чувак. Послухайте, російсько-українські відносини були джерелом постійного розчарування, я думаю, для всього Білого дому", - заявив віцепрезидент.

Він зазначив, що в Білому домі справді думали, та й сам президент США Дональд Трамп говорив неодноразово, що це буде найлегша війна для вирішення.

"І якби ви, знаєте, сказали, що мир на Близькому Сході легше досягти, ніж мир у Східній Європі, я б сказав, що ви збожеволіли", - додав Венс.

Водночас чиновник зберігає оптимізм і очікує "хороші новини" вже найближчими тижнями. Він підкреслив, що ситуація поки що не біля фінішу, але прогрес є.

"Я дійсно вважаю, що ми досягли великого прогресу, але поки що не досягли фінішної межі. Надія є, і, сподіваюся, в найближчі кілька тижнів з'являться хороші новини на цьому фронті", - резюмував Джей Ді Венс.