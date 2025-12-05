"Хороші новини в найближчі тижні": Венс заінтригував заявою щодо війни в Україні
Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив сподівання, що в найближчі кілька тижнів щодо питання завершення війни РФ проти України будуть "хороші новини".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
Під час бесіди журналісти запитали, що найбільше його засмучує на посаді віце-президента США. У відповідь Венс сказав, що йому поки що не вдалося укласти угоду з яка б поклала край війні РФ проти України.
"О, чувак. Послухайте, російсько-українські відносини були джерелом постійного розчарування, я думаю, для всього Білого дому", - заявив віцепрезидент.
Він зазначив, що в Білому домі справді думали, та й сам президент США Дональд Трамп говорив неодноразово, що це буде найлегша війна для вирішення.
"І якби ви, знаєте, сказали, що мир на Близькому Сході легше досягти, ніж мир у Східній Європі, я б сказав, що ви збожеволіли", - додав Венс.
Водночас чиновник зберігає оптимізм і очікує "хороші новини" вже найближчими тижнями. Він підкреслив, що ситуація поки що не біля фінішу, але прогрес є.
"Я дійсно вважаю, що ми досягли великого прогресу, але поки що не досягли фінішної межі. Надія є, і, сподіваюся, в найближчі кілька тижнів з'являться хороші новини на цьому фронті", - резюмував Джей Ді Венс.
Мирний план США
Нагадаємо, що в листопаді США представили новий мирний план щодо завершення війни в Україні. Початковий варіант налічував 28 пунктів, але вони були дуже вигідні Москві. З цієї причини над документом триває доопрацювання.
Зокрема, 23 і 30 листопада, в Майамі та Флориді над документом працювали делегації України та США. Уже 2 грудня в Москву на зустріч із главою Кремля Володимиром Путіним прилетіли спецпредставник Трампа Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер.
За підсумком зустрічі, яка тривала 5 годин, помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що компромісу поки не знайдено, але сторони готові працювати далі.
Західні ЗМІ сприйняли слова Ушакова, як відмову Кремля від нинішнього мирного плану США. Хоча спікер Кремля Дмитро Пєсков наступної доби став стверджувати, що це нібито не так.
Через кілька днів Путін повідомив, що відхилив частину мирних пропозицій США, заявивши, що тепер документ налічує 27 пунктів і розділений на 4 пакети. Хоча, як відомо, після консультацій з Україною документ скоротився до 20 пунктів.
За даними NYT, один із "пакетів" стосується українського суверенітету, а саме обмеження чисельності ЗСУ та дальності ракет. Решта - щодо територіальних поступок, економічного співробітництва США та РФ після війни, та більш широкі питання європейської безпеки.
Варто додати, що у Флориді тепер знову мають зустрітися делегації США та України. Було анонсовано, що зустріч буде 4 грудня, хоча президент України Володимир Зеленський допускав, що зустріч може бути і 5 грудня. Він повідомив, що завдання нашої країни - отримати повну інформацію про те, що прозвучало в Москві.
Також про ці переговори висловився радник ОП Олександр Бевз. Він сказав, що українська делегація обговорюватиме підготовлений у Женеві модифікований варіант мирного плану США. Далі рішення вже буде ухвалювати президент України.