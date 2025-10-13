Холодные дожди и серые облака: синоптик предупредила, какой будет погода в Украине завтра

Погода в Украине завтра, 14 октября, будет холодной. В большинстве областей вероятны небольшие дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Желтые и красные листья, птичьи красивые кружения, красная рябина и калина, толстые пушистые коты! Осень доходит до вершины, но до зимы еще далеко", - отметила Диденко.

Она добавила, что несмотря на холодные дожди, туман, серые облака и низкую температуру, украинцам стоит радоваться красоте природы.

Между тем на крайнем севере - вероятны умеренные дожди.

"Разве что южная часть удержится от осадков", - отметила она.

Диденко сообщила также, что небольшие дожди пройдут в большинстве областей.

Между тем несколько теплее будет:

