ua en ru
Пн, 13 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Первый уровень опасности: синоптики предупредили, где ударят заморозки в ближайшие ночи

Понедельник 13 октября 2025 12:38
UA EN RU
Первый уровень опасности: синоптики предупредили, где ударят заморозки в ближайшие ночи В некоторых регионах Украины ночью возможны заморозки (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Синоптики предупредили жителей некоторых областей об опасных метеорологических явлениях - ночных заморозках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

В каких областях Украины возможны заморозки

Согласно информации экспертов УкрГМЦ, опасные метеорологические явления по Украине возможны:

  • ночью 14 октября;
  • ночью 15 октября.

Речь идет о заморозках на поверхности почвы (0-3°C):

  • в южных областях;
  • в центральных областях;
  • в восточных областях;
  • в Сумской области.

"I уровень опасности, желтый", - отметили синоптики.

Первый уровень опасности: синоптики предупредили, где ударят заморозки в ближайшие ночиПредупреждение от УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В целом же во вторник, 14 октября, погода в Украине ожидается облачной, с прояснениями.

Местами вероятен небольшой дождь (ночью местами - даже мокрый снег).

Теплее всего днем должно быть в южной части Украины.

Первый уровень опасности: синоптики предупредили, где ударят заморозки в ближайшие ночиПрогноз погоды на 14 октября (карта: meteo.gov.ua)

В среду, 15 октября, ситуация с погодой в Украине коренным образом не изменится. Хотя температура воздуха днем на востоке может немного снизиться.

Когда в Украину пришли холода

Напомним, еще 24 августа 2025 года урочище Заросляк неподалеку Говерлы встретило первый снег.

На следующий день - 25 августа - во Львове зафиксировали новый температурный рекорд - по минимальной температуре воздуха в городе (тогда как предыдущее рекордное значение для этого дня наблюдалось в 1964 году).

Тем временем в горном селе на Буковине зафиксировали заморозки.

В начале сентября ситуация несколько улучшилась - в большинство регионов вернулась теплая, сухая и солнечная погода (которую обусловливало влияние поля повышенного атмосферного давления).

Однако 15 сентября эксперты Украинского гидрометеорологического центра предупредили граждан о погодных изменениях.

Утром 18 сентября температура воздуха на высокогорье Карпат упала до -2 градусов по Цельсию.

23 сентября специалисты УкрГМЦ предупредили граждан о заморозках на почве в разных областях, а на 26 сентября для Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской областей прогнозировали даже заморозки в воздухе (0-3°C).

7 октября спасатели предупредили украинцев о существенной непогоде в Карпатах и обратились к туристам с важной просьбой.

Читайте также, когда можно ждать "бабье лето" в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Непогода в Украине Гидрометцентр Метеоролог
Новости
По Украине вводят аварийные отключения света: список областей
По Украине вводят аварийные отключения света: список областей
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит