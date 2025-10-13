Первый уровень опасности: синоптики предупредили, где ударят заморозки в ближайшие ночи
Синоптики предупредили жителей некоторых областей об опасных метеорологических явлениях - ночных заморозках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
В каких областях Украины возможны заморозки
Согласно информации экспертов УкрГМЦ, опасные метеорологические явления по Украине возможны:
- ночью 14 октября;
- ночью 15 октября.
Речь идет о заморозках на поверхности почвы (0-3°C):
- в южных областях;
- в центральных областях;
- в восточных областях;
- в Сумской области.
"I уровень опасности, желтый", - отметили синоптики.
Предупреждение от УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
В целом же во вторник, 14 октября, погода в Украине ожидается облачной, с прояснениями.
Местами вероятен небольшой дождь (ночью местами - даже мокрый снег).
Теплее всего днем должно быть в южной части Украины.
Прогноз погоды на 14 октября (карта: meteo.gov.ua)
В среду, 15 октября, ситуация с погодой в Украине коренным образом не изменится. Хотя температура воздуха днем на востоке может немного снизиться.
Когда в Украину пришли холода
Напомним, еще 24 августа 2025 года урочище Заросляк неподалеку Говерлы встретило первый снег.
На следующий день - 25 августа - во Львове зафиксировали новый температурный рекорд - по минимальной температуре воздуха в городе (тогда как предыдущее рекордное значение для этого дня наблюдалось в 1964 году).
Тем временем в горном селе на Буковине зафиксировали заморозки.
В начале сентября ситуация несколько улучшилась - в большинство регионов вернулась теплая, сухая и солнечная погода (которую обусловливало влияние поля повышенного атмосферного давления).
Однако 15 сентября эксперты Украинского гидрометеорологического центра предупредили граждан о погодных изменениях.
Утром 18 сентября температура воздуха на высокогорье Карпат упала до -2 градусов по Цельсию.
23 сентября специалисты УкрГМЦ предупредили граждан о заморозках на почве в разных областях, а на 26 сентября для Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской областей прогнозировали даже заморозки в воздухе (0-3°C).
7 октября спасатели предупредили украинцев о существенной непогоде в Карпатах и обратились к туристам с важной просьбой.
