Первый уровень опасности: синоптики предупредили, где ударят заморозки в ближайшие ночи

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

В среду, 15 октября, ситуация с погодой в Украине коренным образом не изменится. Хотя температура воздуха днем на востоке может немного снизиться.

Теплее всего днем должно быть в южной части Украины.

В целом же во вторник, 14 октября, погода в Украине ожидается облачной, с прояснениями.

Речь идет о заморозках на поверхности почвы (0-3°C):

Когда в Украину пришли холода

Напомним, еще 24 августа 2025 года урочище Заросляк неподалеку Говерлы встретило первый снег.

На следующий день - 25 августа - во Львове зафиксировали новый температурный рекорд - по минимальной температуре воздуха в городе (тогда как предыдущее рекордное значение для этого дня наблюдалось в 1964 году).

Тем временем в горном селе на Буковине зафиксировали заморозки.

В начале сентября ситуация несколько улучшилась - в большинство регионов вернулась теплая, сухая и солнечная погода (которую обусловливало влияние поля повышенного атмосферного давления).

Однако 15 сентября эксперты Украинского гидрометеорологического центра предупредили граждан о погодных изменениях.

Утром 18 сентября температура воздуха на высокогорье Карпат упала до -2 градусов по Цельсию.

23 сентября специалисты УкрГМЦ предупредили граждан о заморозках на почве в разных областях, а на 26 сентября для Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской областей прогнозировали даже заморозки в воздухе (0-3°C).

7 октября спасатели предупредили украинцев о существенной непогоде в Карпатах и обратились к туристам с важной просьбой.

