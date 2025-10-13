Холодні дощі й сірі хмари: синоптик попередила, якою буде погода в Україні завтра
Погода в Україні завтра, 14 жовтня, буде холодною. У більшості областей ймовірні невеликі дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Що буде з погодою в Україні завтра
Згідно з інформацією експерта, вівторок (14 жовтня) буде в Україні холодним.
"Найближчої ночі очікується лише +2+6 градусів, а завтра вдень +6+10 градусів", - поділилась Діденко.
Тим часом дещо тепліше буде:
- у центральній частині та на сході +8+12 градусів;
- на півдні України +12+16 градусів за Цельсієм.
Температура повітря в Україні (карта: facebook.com/tala.didenko)
Діденко повідомила також, що невеликі дощі пройдуть у більшості областей.
"Хіба що південна частина втримається від опадів", - зауважила вона.
Тим часом на крайній півночі - ймовірні помірні дощі.
У Києві 14 жовтня буде хмарно, місцями - невеликий дощ.
"Холодно! У столиці вночі передбачається +2+4 градуси, вдень ледь до +8 градусів", - наголосила синоптик.
Вона додала, що попри холодні дощі, туман, сірі хмари й низьку температуру, українцям варто радіти красі природи.
"Жовте й червоне листя, пташині красиві кружляння, червона горобина й калина, товсті пухнасті коти! Осінь доходить до вершини, але до зими ще далеко", - зауважила Діденко.
Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
