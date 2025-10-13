ua en ru
Холодні дощі й сірі хмари: синоптик попередила, якою буде погода в Україні завтра

Понеділок 13 жовтня 2025 13:24
Холодні дощі й сірі хмари: синоптик попередила, якою буде погода в Україні завтра Завтра погода в Україні буде хмарною та місцями - з дощами (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Погода в Україні завтра, 14 жовтня, буде холодною. У більшості областей ймовірні невеликі дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Що буде з погодою в Україні завтра

Згідно з інформацією експерта, вівторок (14 жовтня) буде в Україні холодним.

"Найближчої ночі очікується лише +2+6 градусів, а завтра вдень +6+10 градусів", - поділилась Діденко.

Тим часом дещо тепліше буде:

  • у центральній частині та на сході +8+12 градусів;
  • на півдні України +12+16 градусів за Цельсієм.

Холодні дощі й сірі хмари: синоптик попередила, якою буде погода в Україні завтраТемпература повітря в Україні (карта: facebook.com/tala.didenko)

Діденко повідомила також, що невеликі дощі пройдуть у більшості областей.

"Хіба що південна частина втримається від опадів", - зауважила вона.

Тим часом на крайній півночі - ймовірні помірні дощі.

У Києві 14 жовтня буде хмарно, місцями - невеликий дощ.

"Холодно! У столиці вночі передбачається +2+4 градуси, вдень ледь до +8 градусів", - наголосила синоптик.

Вона додала, що попри холодні дощі, туман, сірі хмари й низьку температуру, українцям варто радіти красі природи.

"Жовте й червоне листя, пташині красиві кружляння, червона горобина й калина, товсті пухнасті коти! Осінь доходить до вершини, але до зими ще далеко", - зауважила Діденко.

Холодні дощі й сірі хмари: синоптик попередила, якою буде погода в Україні завтраПублікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше експерти Українського гідрометеорологічного центру попередили мешканців деяких областей про небезпечні метеорологічні явища - нічні заморозки найближчими ночами.

Тим часом рятувальники попередили українців про суттєву негоду в Карпатах і звернулися до туристів із важливим проханням.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

