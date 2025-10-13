Холодні дощі й сірі хмари: синоптик попередила, якою буде погода в Україні завтра

Завтра погода в Україні буде хмарною та місцями - з дощами (фото: Getty Images)

Погода в Україні завтра, 14 жовтня, буде холодною. У більшості областей ймовірні невеликі дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Що буде з погодою в Україні завтра Згідно з інформацією експерта, вівторок (14 жовтня) буде в Україні холодним. "Найближчої ночі очікується лише +2+6 градусів, а завтра вдень +6+10 градусів", - поділилась Діденко. Тим часом дещо тепліше буде: у центральній частині та на сході +8+12 градусів;

на півдні України +12+16 градусів за Цельсієм. Температура повітря в Україні (карта: facebook.com/tala.didenko) Діденко повідомила також, що невеликі дощі пройдуть у більшості областей. "Хіба що південна частина втримається від опадів", - зауважила вона. Тим часом на крайній півночі - ймовірні помірні дощі. У Києві 14 жовтня буде хмарно, місцями - невеликий дощ. "Холодно! У столиці вночі передбачається +2+4 градуси, вдень ледь до +8 градусів", - наголосила синоптик. Вона додала, що попри холодні дощі, туман, сірі хмари й низьку температуру, українцям варто радіти красі природи. "Жовте й червоне листя, пташині красиві кружляння, червона горобина й калина, товсті пухнасті коти! Осінь доходить до вершини, але до зими ще далеко", - зауважила Діденко. Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)