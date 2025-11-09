"Хотим заказать". Зеленский назвал новую цифру желаемых систем Patriot для Украины

Украина хочет заказать у Соединенных Штатов 27 систем противовоздушной обороны Patriot для защиты украинского неба от угроз. А пока в США будут изготавливаться эти системы, страны Европы могут одолжить Украине свои Patriot.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью The Guardian.