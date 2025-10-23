ua en ru
Новые Patriot могут доставить быстрее: Зеленский призвал Европу уступить очередь

Брюссель, Четверг 23 октября 2025 16:15
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина сможет получить новые системы противовоздушной обороны Patriot быстрее в случае, если европейские страны пропустят Киев в очереди.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на заседании Евросовета.

Глава государства призвал европейских партнеров быть более активными в вопросах противовоздушной обороны для Украины.

Он отметил, что говорил с правительством США и оборонными компаниями о системах Patriot. Проблема заключается в том, что даже если для Украины оплатят новые батареи, все равно их доставят в рамках списка ожидания. Есть страны в очереди, которые впереди. При этом у некоторых государств есть Patriot, но им не нужно использовать их так, как Украине.

"Мы предлагаем изменить порядок: если мы получим системы сейчас, мы готовы вернуть их или заменить, когда наступит наша очередь. Так что прошу вас быть гибкими в отношении наших потребностей в противовоздушной обороне - во время войны спасение жизней должно быть основным приоритетом", - обратил внимание Зеленский.

По словам президента, поддержка в сфере ПВО должна стать общим европейским делом, поскольку когда все в Европе помогают друг другу, выигрывает вся Европа.

Покупка Patriot для Украины

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский после визита в США рассказал, что Украина планирует заключить контракт на 25 систем противовоздушной обороны Patriot.

Он уточнил, что поставки будут осуществляться в течение долгого времени. При этом ожидается, что Украина будет получать разное количество батарей каждый год.

Также глава государства обратил внимание, что до Украины с производителем заключили контракты еще ряд стран. Поэтому сейчас, по словам Зеленского, Украина пытается поменяться местами с некоторыми государствами.

