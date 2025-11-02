ua en ru
Германия передала Украине обещанные системы Patriot, - Зеленский

Украина, Воскресенье 02 ноября 2025 16:50
Фото: президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Украина получила от Германии системы Patriot. Переговоры по дальнейшему усилению противовоздушной обороны страны продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы укрепили компонент "петриотов" в нашей украинской противовоздушной обороне. Я благодарю Германию и лично канцлера Фридриха Мерца за этот наш совместный шаг для защиты жизней от российского террора", - подчеркнул он.

Президент отметил, что страны некоторое время готовили это усиление ПВО, и теперь договоренности выполнены.

"Российские удары с воздуха - это главная ставка Путина в этой войне, именно террором он хочет компенсировать неспособность достичь своих безумных целей на земле", - сказал Зеленский.

Украинский лидер добавил, что каждое усиление ПВО приближает Украину к завершению войны. Он подчеркнул, что чем меньше будет удаваться стране-агрессору, тем "большим будет ее мотив завершить войну".

"Вместе с нашими партнерами мы продолжаем работать над построением надежной системы противовоздушной обороны. И наши способности смогут гарантировать безопасность не только Украины, но и наших партнеров, когда это будет нужно", - заявил украинский президент.

Зеленский отметил, что переговоры по дальнейшему усилению ПВО продолжаются. Они происходят как на уровне правительств, так и непосредственно с производителями систем.

Германия заявляла о намерениях передать со складов Бундесвера Украине Patriot в начале августа 2025 года, речь шла о двух системах. Поставку осуществили при финансовой поддержке Дании, Литвы и Норвегии.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский во время заседания "коалиции решительных" призвал страны ЕС предоставить Украине системы ПВО Patriot. По его словам, Киев вернул бы их сразу после получения от Соединенных Штатов.

Отметим, недавно, Зеленский и Мерц провели встречу, во время которой президент Украины обратился с "конкретными просьбами" о помощи в "оборонных возможностях" страны.

