ua en ru
Сб, 08 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Зеленский: удар России был "очень наглый", работаем над покупкой дополнительных Patriot

Украина, Суббота 08 ноября 2025 15:11
UA EN RU
Зеленский: удар России был "очень наглый", работаем над покупкой дополнительных Patriot Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украина ведет переговоры с Соединенными Штатами Америки о приобретении дополнительных систем противовоздушной обороны

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский рассказал в ежедневном обращении.

Он отметил, что сейчас в Украине продолжаются восстановительные работы после ночного удара.

"Массированный был удар, много баллистики - не менее 25 баллистических ракет было, также были аэробаллистические и крылатые ракеты, еще более 450 беспилотников различных типов. Очень наглый, во многом удар демонстративный", - сказал Зеленский.

По словам главы государства, лишь незначительное количество систем в мире способно эффективно сбивать баллистические и аэробаллистические ракеты, которыми Россия атакует Украину.

"Мы работаем с партнерами, с Америкой, чтобы купить дополнительные Patriot. Очень рассчитываем на поддержку", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что для полной защиты территории Украины нужно значительно больше систем ПВО и ракет к ним. Он поблагодарил всех международных партнеров, которые помогают усиливать украинскую противовоздушную оборону.

Обстрел 8 ноября

В ночь на 8 ноября Россия осуществила очередную массированную комбинированную атаку по территории Украины, использовав различные типы ракет и ударные беспилотники. Основным направлением ударов - стала энергетическая инфраструктура.

В результате вражеской атаки в нескольких областях произошли аварийные отключения электроэнергии и сбои в работе критически важных объектов. Наибольшие разрушения понес Кременчуг - город временно оставался без электроснабжения. Из-за повреждения энергосетей "Укрзализныця" сообщила о задержках в движении поездов.

По данным Воздушных сил ВСУ, в течение ночи российская армия выпустила по Украине 503 средства воздушного поражения.

Начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что Россия продолжает целенаправленно бить по критической инфраструктуре, все чаще применяя баллистические ракеты.

Российская армия атаковала в течение всей ночи, используя дроны и ракеты. Все детали комбинированной атаки - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Владимир Зеленский
Новости
Аварийные или почасовые отключения? Что происходит со светом в Украине и как проверить график
Аварийные или почасовые отключения? Что происходит со светом в Украине и как проверить график
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины