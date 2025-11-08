Зеленский: удар России был "очень наглый", работаем над покупкой дополнительных Patriot

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Владимир Зеленский рассказал в ежедневном обращении.

Он отметил, что сейчас в Украине продолжаются восстановительные работы после ночного удара.

"Массированный был удар, много баллистики - не менее 25 баллистических ракет было, также были аэробаллистические и крылатые ракеты, еще более 450 беспилотников различных типов. Очень наглый, во многом удар демонстративный", - сказал Зеленский.

По словам главы государства, лишь незначительное количество систем в мире способно эффективно сбивать баллистические и аэробаллистические ракеты, которыми Россия атакует Украину.

"Мы работаем с партнерами, с Америкой, чтобы купить дополнительные Patriot. Очень рассчитываем на поддержку", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что для полной защиты территории Украины нужно значительно больше систем ПВО и ракет к ним. Он поблагодарил всех международных партнеров, которые помогают усиливать украинскую противовоздушную оборону.