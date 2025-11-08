Зеленский: удар России был "очень наглый", работаем над покупкой дополнительных Patriot
Украина ведет переговоры с Соединенными Штатами Америки о приобретении дополнительных систем противовоздушной обороны
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский рассказал в ежедневном обращении.
Он отметил, что сейчас в Украине продолжаются восстановительные работы после ночного удара.
"Массированный был удар, много баллистики - не менее 25 баллистических ракет было, также были аэробаллистические и крылатые ракеты, еще более 450 беспилотников различных типов. Очень наглый, во многом удар демонстративный", - сказал Зеленский.
По словам главы государства, лишь незначительное количество систем в мире способно эффективно сбивать баллистические и аэробаллистические ракеты, которыми Россия атакует Украину.
"Мы работаем с партнерами, с Америкой, чтобы купить дополнительные Patriot. Очень рассчитываем на поддержку", - отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что для полной защиты территории Украины нужно значительно больше систем ПВО и ракет к ним. Он поблагодарил всех международных партнеров, которые помогают усиливать украинскую противовоздушную оборону.
Обстрел 8 ноября
В ночь на 8 ноября Россия осуществила очередную массированную комбинированную атаку по территории Украины, использовав различные типы ракет и ударные беспилотники. Основным направлением ударов - стала энергетическая инфраструктура.
В результате вражеской атаки в нескольких областях произошли аварийные отключения электроэнергии и сбои в работе критически важных объектов. Наибольшие разрушения понес Кременчуг - город временно оставался без электроснабжения. Из-за повреждения энергосетей "Укрзализныця" сообщила о задержках в движении поездов.
По данным Воздушных сил ВСУ, в течение ночи российская армия выпустила по Украине 503 средства воздушного поражения.
Начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что Россия продолжает целенаправленно бить по критической инфраструктуре, все чаще применяя баллистические ракеты.
Российская армия атаковала в течение всей ночи, используя дроны и ракеты. Все детали комбинированной атаки - в материале РБК-Украина.