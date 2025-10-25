Зеленский призвал европейские государства "одолжить" Patriot Украине

Президент Владимир Зеленский на заседании "коалиции решительных" призвал европейских партнеров предоставить Украине системы ПВО Patriot. По его словам, Киев вернул бы их сразу после получения от США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

По его словам, сейчас Украина обсуждает с Вашингтоном соглашение о покупке необходимого количества систем Patriot, однако их могут предоставить не сразу.

Одной из причин является то, что ряд европейских стран стоят в очереди на закупку этих систем ПВО.

Однако, у европейских партнеров уже есть значительное количество Patriot и других систем противовоздушной обороны, утверждает Зеленский.

Он отметил, что до сих пор эти ПВО в Европе "к счастью, просто стоят в режиме ожидания".

"Мы могли бы использовать их сейчас для защиты жизней, чтобы нам не надо было ждать своей очереди. И нам бы очень помогло, если бы мы смогли получить эти системы сейчас также из Европы, а затем заменить их позже, когда наступит наша очередь в соглашении с американцами", - заявил Зеленский.

Президент также призвал каждую страну, которая имеет эти системы, подойти к этому вопросу "практически".