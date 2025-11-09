"Хочемо замовити". Зеленський назвав нову цифру бажаних систем Patriot для України

Україна хоче замовити у Сполучених Штатів 27 систем протиповітряної оборони Patriot для захисту українського неба від загроз. А поки в США будуть виготовлятися ці системи, країни Європи можуть позичити Україні свої Patriot.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю The Guardian.