Головна » Новини » Війна в Україні

"Хочемо замовити". Зеленський назвав нову цифру бажаних систем Patriot для України

Україна, Неділя 09 листопада 2025 23:13
UA EN RU
"Хочемо замовити". Зеленський назвав нову цифру бажаних систем Patriot для України Фото: президент України Володимир Зеленський (Офіс президента України)
Автор: Антон Корж

Україна хоче замовити у Сполучених Штатів 27 систем протиповітряної оборони Patriot для захисту українського неба від загроз. А поки в США будуть виготовлятися ці системи, країни Європи можуть позичити Україні свої Patriot.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю The Guardian.

За його словами, Україна зараз тісно співпрацює з партнерами для захисту українського повітряного простору від російських дронів. Але поки що справа не просувається - Британія та союзники не хочуть відправляти винищувачі для патрулювання.

Також Зеленський зазначив, що Україна хоче замовити в американського виробника 27 систем ППО Patriot. Але поки вони виготовляються, Україна розглядає варіант "позичити" аналогічні системи у європейських держав.

Зазначимо, що 25 жовтня Зеленський під час засідання "коаліції рішучих" закликав європейських партнерів надати Україні системи ППО Patriot. За його словами, Київ повернув би їх одразу після отримання від США замовлених батарей ППО.

Зеленський також підкреслив, що Україна зможе отримати нові системи Patriot значно швидше - у тому разі, якщо європейські країни пропустять Київ в черзі на закупівлю у США.

2 листопада Зеленський повідомив, що Україна отримала від Німеччини системи Patriot. Про плани передати дві системи Берлін заявляв на початку серпня 2025 року. А після масштабного теракту росіян проти енергосистеми 8 листопада Зеленський заявив, що Україна працює над збільшенням кількості батарей Patriot.

