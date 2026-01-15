В Харькове в результате ракетного удара РФ разрушен крупный энергообъект

"Враг разрушил крупный объект критической энергетической инфраструктуры. Штаб по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций работает в режиме 24/7, на месте - аварийные службы и профильные специалисты", - говорится в его заявлении.

Харьковский мэр отметил, что делается все для минимизации последствий российских обстрелов и удержания управляемости ситуации.

"Мы готовились к различным сценариям, и сейчас действуем четко и ответственно", - подчеркнул Терехов.

Синегубов отметил, что все профильные службы переведены в усиленный режим работы.

"Сейчас выясняем масштабы разрушений и последствия ударов. В Харькове и области действуют плановые отключения света", - говорится в его заявлении.

Глава Харьковской ОГА отметил необходимость реагировать на воздушные тревоги, поскольку сохраняется угроза новых ударов.