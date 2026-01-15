У Харкові внаслідок ракетного удару РФ зруйнований великий енергооб'єкт

"Ворог зруйнував великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури. Штаб з подолання наслідків надзвичайних ситуацій працює у режимі 24/7, на місці - аварійні служби та профільні фахівці", - йдеться у його заяві.

Харківський мер зазначив, що робиться усе для мінімізації наслідків російських обстрілів та втримання керованості ситуації.

"Ми готувалися до різних сценаріїв, і зараз діємо чітко та відповідально", - підкреслив Терехов.

Синєгубов зазначив, що всі профільні служби переведено в посилений режим роботи.

"Наразі з’ясовуємо масштаби руйнувань та наслідки ударів. В Харкові та області діють планові відключення світла", - йдеться у його заяві.

Голова Харківської ОДА наголосив на необхідності реагувати на повітряні тривоги, оскільки зберігається загроза нових ударів.