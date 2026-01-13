ua en ru
Вт, 13 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Харькове из-за атаки беспилотника пострадала несовершеннолетняя девушка

Харьков, Вторник 13 января 2026 20:36
UA EN RU
В Харькове из-за атаки беспилотника пострадала несовершеннолетняя девушка Иллюстративное фото: пострадавшую от вражеского удара девушку госпитализировали (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В результате удара российского беспилотника по Слободскому району Харькова пострадала несовершеннолетняя девушка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы харьковской ОГА Олега Синегубова в Telegram.

"16-летняя девочка пострадала в результате вражеского обстрела в Слободском районе Харькова. Ребенка госпитализировали. Состояние стабильное", - говорится в его сообщении.

Синегубов отметил, что пострадавшая получает всю необходимую медицинскую помощь.

Стоит напомнить, что ранее харьковский городской голова Игорь Терехов сообщал об ударе российским дроном-камикадзе "Молния" по Харькову. Под обстрелом оказался спортивный объект в Слободском районе.

Ночной удар по Украине

Напомним, в ночь на 13 января российские войска запустили по территории Украины почти 300 дронов и десятки ракет различных типов. Около 02:00 Киев атаковали баллистическими ракетами - в Киеве раздавались взрывы. Позже, под утро, город снова подвергся ракетному обстрелу.

Под вражеским огнем этой ночью оказались также Харьков, Одесса и Кривой Рог. Сообщается о погибших, раненых и значительных разрушениях. В частности, в Харькове в результате удара по терминалу "Новой почты" погибли четыре человека.

Согласно данным ДТЭК, этой ночью российские войска в очередной раз атаковали теплоэлектростанцию - существенно повреждено оборудование ТЭС. В Минэнерго рассказали, что оккупанты ночью атаковали объекты энергетики в ряде областей, в результате чего обесточивание фиксируются в столице и семи областях.

Согласно данным с сайта ДТЭК, в отдельных районах и микрорайонах Киева электроснабжение может отсутствовать до конца суток. В частности, речь идет о Подоле, Виноградарь и Святошин. В Гостомеле и Ирпене Киевской области электроэнергии не будет до послезавтра, 15 января.

Днем во вторник, 13 января, россияне атаковали энергообъекты Запорожья. В результате обстрелов ранены две работницы облэнерго и есть обесточивание значительного количества потребителей.

Подробно о том, что известно об очередном обстреле Россией Украины - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война в Украине Дрони Олег Синегубов
Новости
Киев без света, дома на генераторах: что происходит в городе и работают ли супермаркеты
Киев без света, дома на генераторах: что происходит в городе и работают ли супермаркеты
Аналитика
Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году