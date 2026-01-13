У Харкові через атаку безпілотника постраждала неповнолітня дівчина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови харківської ОДА Олега Синєгубова в Telegram .

Варто нагадати, що раніше харківський міський голова Ігор Терехов повідомляв про удар російським дроном-камікадзе "Молнія" по Харкову. Під обстрілом опинився спортивний об'єкт у Слобідському районі.

"16-річна дівчинка постраждала внаслідок ворожого обстрілу в Слобідському районі Харкова. Дитину госпіталізували. Стан стабільний", - йдеться у його повідомленні.

Нічний удар по Україні

Нагадаємо, в ніч на 13 січня російські війська запустили по території України майже 300 дронів та десятки ракет різних типів. Близько 02:00 Київ атакували балістичними ракетами - у Києві лунали вибухи. Пізніше, під ранок, місто знову зазнало ракетного обстрілу.

Під ворожим вогнем цієї ночі опинилися також Харків, Одеса й Кривий Ріг. Повідомляється про загиблих, поранених та значні руйнування. Зокрема, у Харкові внаслідок удару по терміналу "Нової пошти" загинули четверо людей.

Згідно з даними ДТЕК, цієї ночі російські війська вкотре атакувала теплоелектростанцію - суттєво пошкоджене обладнання ТЕС. В Міненерго розповіли, що окупанти вночі атакували об'єкти енергетики у ряді областей, в результаті чого знеструмлення фіксуються у столиці та семи областях.

Згідно з даними з сайту ДТЕК, в окремих районах та мікрорайонах Києва електропостачання може бути відсутнім до кінця доби. Зокрема, йдеться про Поділ, Виноградар та Святошин. В Гостомелі та Ірпені Київської області електроенергії не буде до післязавтра, 15 січня.

Вдень у вівторок, 13 січня, росіяни атакували енергооб’єкти Запоріжжя. Внаслідок обстрілів поранено двох працівниць обленерго та є знеструмлення значної кількості споживачів.

