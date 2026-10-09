Хакеры слили 25 минут геймплея GTA 6: геймеров предостерегают от спойлеров

GTA 6 снова оказалась в центре масштабной утечки - в сети появилось 25-минутное видео с игровым процессом, миссиями и новыми механиками.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Engadget .

Вид от первого лица, гонки и необычные детали

В слитом видео хакеры показали главного героя Джейсона, посещающего магазин одежды, тюнингующего авто и участвующего в уличных гонках на грязевом треке. Значительная часть этой демонстрации записана от первого лица.

Официально компания Rockstar Games не подтверждала наличие вида геймплей от первого лица. Вероятно, эта возможность была активной в разработочном сборнике игры или появится только в определенных игровых моментах.

Также в ролик попала вторая главная героиня Люсия на вертолетной площадке с ночным видом на Вайс-Сити, а на фоне упоминается миссия, связанная с криптовалютой.

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Сюжетные спойлеры и противостояния с Rockstar

Эксперты предостерегают фанатов от просмотра роликов в социальных сетях, поскольку новые материалы содержат сюжетные спойлеры.

Хакеры из CyberLeek используют утечку для продвижения собственного мемкоина, утверждая, что средства пойдут на борьбу с крупными корпорациями.

Материнская компания Rockstar Take-Two Interactive - пытается установить личности злоумышленников. Юристы издателя уже направили судебные запросы к платформам:

Discord;

Microsoft;

YouTube;

X.

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Напомним, что в конце августа в сеть попали кадры игрового процесса и карта GTA 6. Они раскрыли возврат элементов прокачки из San Andreas, систему чести в стиле Red Dead Redemption и потребность заправлять авто.

Анонимный хакер, выложивший видео, заявил, что сделал это в знак протеста против политики Rockstar. Издательство планирует продавать физические копии игры без дисков - только с кодом активации в коробке.

Позднее группировка CyberLeek опубликовала на платформе X заявление, в котором обязалось обнародовать весь архив слитого геймплея, если Rockstar Games не выполнит условие "исправления причиненного ущерба" и прощения перед сообществом.

Также стало известно, что главные герои GTA 6, Джейсон и Люсия, будут иметь не только разные характеры, но и кардинально отличные боевые стили, а их романтические отношения не будут жестко прописаны сценарием.

Во время беседы с итальянским создателем контента MikeShowSha руководитель разработки Rob Nelson рассказал, что игроки получат полную свободу в развитии романтической линии.

По желанию Джейсон и Люсия могут перестать быть парой, но продолжат работать вместе как уголовные партнеры.

Напомним, что релиз GTA 6 запланирован на 19 ноября.