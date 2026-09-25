Ошибка Rockstar и провал Xbox: GTA 6 случайно раскрыла новые локации
GTA 6 снова раскрыла детали к официальному анонсу - Rockstar случайно показала карту Leonida с ранее неанонсированными локациями. В то же время, внутренние данные Microsoft свидетельствуют, что предзаказ игры на PlayStation 5 существенно опережают показатели Xbox.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.
Доминирование PS5 в предзаказах
Журналист Том Уоррен со ссылкой на собственные источники в Xbox сообщил, что предзаказы Grand Theft Auto VI существенно смещены в пользу PlayStation 5.
Это подтверждает слухи, появившиеся еще после июньского запуска предварительных продаж.
Эксперты выделяют несколько причин такой ситуации
Маркетинговое преимущество Sony: раскрутка игры фактически полностью ориентирована на PS5, включая геймплейные трейлеры, расширенный обзор от Netflix и кампанию под лозунгом "Plays best on PS5".
Сложности бренда Xbox: Microsoft переживает непростые времена из-за реструктуризации, слухов о повышении цен на Game Pass и возможном внедрении внутриигровой рекламы, что снижает привлекательность платформы для покупателей.
Случайная утечка карты от Rockstar
Вторым поводом для обсуждений стала ошибка студии Rockstar во время анонса набора Grand Theft Auto VI: The Goodtime State - Vice City Collection.
Компания выложила промо-фото двухстороннего постера из коллекционного бокса, на котором были подписаны названия локаций.
Фанаты быстро заметили отметки островов Sandbars и Crude Islands, а также частичные названия "Dра" и "Beld". Первая отметка соответствует острову Draper Island, который сообщество ранее идентифицировало в материалах Port Gellhorn.
Rockstar оперативно отредактировала изображение и удалила все надписи, однако скриншоты уже разошлись по сети.
Фанаты разгадали новые детали карты GTA 6 (скриншот: Reddit)
Стоимость коллекционного набора
Получить физическую карту штата Leonida будет непросто. Постер входит в состав Collector's Edition стоимостью 399,99 доллара, который скорее является коллекционной коробкой с атрибутикой и не содержит самой дисковой или цифровой версии игры.
Разработчики не уточнили, будет ли входить бумажная карта в стандартное издание Standard Edition за 79,99 доллара, как это было в случае с GTA 5 и серией Red Dead Redemption.