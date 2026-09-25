Ошибка Rockstar и провал Xbox: GTA 6 случайно раскрыла новые локации

GTA 6 снова раскрыла детали к официальному анонсу - Rockstar случайно показала карту Leonida с ранее неанонсированными локациями. В то же время, внутренние данные Microsoft свидетельствуют, что предзаказ игры на PlayStation 5 существенно опережают показатели Xbox.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge .

Доминирование PS5 в предзаказах

Журналист Том Уоррен со ссылкой на собственные источники в Xbox сообщил, что предзаказы Grand Theft Auto VI существенно смещены в пользу PlayStation 5.

Это подтверждает слухи, появившиеся еще после июньского запуска предварительных продаж.

Эксперты выделяют несколько причин такой ситуации

Маркетинговое преимущество Sony: раскрутка игры фактически полностью ориентирована на PS5, включая геймплейные трейлеры, расширенный обзор от Netflix и кампанию под лозунгом "Plays best on PS5".

Сложности бренда Xbox: Microsoft переживает непростые времена из-за реструктуризации, слухов о повышении цен на Game Pass и возможном внедрении внутриигровой рекламы, что снижает привлекательность платформы для покупателей.

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Случайная утечка карты от Rockstar

Вторым поводом для обсуждений стала ошибка студии Rockstar во время анонса набора Grand Theft Auto VI: The Goodtime State - Vice City Collection.

Компания выложила промо-фото двухстороннего постера из коллекционного бокса, на котором были подписаны названия локаций.

Фанаты быстро заметили отметки островов Sandbars и Crude Islands, а также частичные названия "Dра" и "Beld". Первая отметка соответствует острову Draper Island, который сообщество ранее идентифицировало в материалах Port Gellhorn.

Rockstar оперативно отредактировала изображение и удалила все надписи, однако скриншоты уже разошлись по сети.

Фанаты разгадали новые детали карты GTA 6 (скриншот: Reddit)

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Стоимость коллекционного набора

Получить физическую карту штата Leonida будет непросто. Постер входит в состав Collector's Edition стоимостью 399,99 доллара, который скорее является коллекционной коробкой с атрибутикой и не содержит самой дисковой или цифровой версии игры.

Разработчики не уточнили, будет ли входить бумажная карта в стандартное издание Standard Edition за 79,99 доллара, как это было в случае с GTA 5 и серией Red Dead Redemption.