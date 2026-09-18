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Внимание геймеров достанется только GTA 6: Twitch предостерегает игровые студии

16:21 18.09.2026 Пт
2 мин
aimg Ольга Завада
Внимание геймеров достанется только GTA 6: Twitch предостерегает игровые студии Twitch помогает разработчикам привлекать стримеров в GTA 6 (скриншот: Rocksrtar Games)
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GTA 6 может оставить другие игры без внимания геймеров - глава Twitch советует студиям выпускать свои проекты как можно скорее или переносить их на начало 2027 года.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на интервью Дена Клэнси для Bloomberg.

Как GTA 6 "перекраивает" график выхода других игр?

Релиз Grand Theft Auto 6 официально запланирован на 19 ноября 2026 года для консолей PlayStation 5 и Xbox Series.

По словам главы Twitch, ажиотаж вокруг новинки от Rockstar Games будет настолько мощным, что удержит внимание всей индустрии как минимум до января.

Дэн Клэнси отмечает, что видит логику в действиях других игровых издателей, которые пытаются:

  • выпустить свои обширные новинки в октябре, до релиза GTA 6;
  • отложить выход собственных проектов до момента, когда первая волна захвата утихнет.

По словам руководителя сервиса, за семь лет его работы в должности генерального директора он еще не видел такого уровня ожидания среди гейм-аудитории.

Читайте больше: PlayStation готовится к GTA 6: Sony выпустила геймпады в стиле Vice City

Когда ожидать запуска мультиплеера и ролевых серверов?

Платформа Twitch тесно сотрудничает с Rockstar Games по привлечению контент-мейкеров и авторов ролевых серверов (Role Play).

Интересно, что механика ролевых игр в GTA V, где стримеры играют роли копов или преступников, сделала ее одной из самых популярных на платформе.

"Ва Вас ждет огромный всплеск с выходом GTA 6, но еще больший произойдет в следующем году, когда они запустят мультиплеер", - отметил Клэнси.

Учитывая ноябрьский релиз сюжетной кампании, запуск нового онлайн-режима следует ожидать в 2027 году.

Больше интересного: GTA 6 приблизилась к симулятору жизни: персонажи будут меняться из-за действий игрока

Дискуссии по монетизации

Информация о выходе мультиплеера через год после сюжетной части вызвала оживленное обсуждение на Reddit. Многие пользователи опасаются агрессивной монетизации:

  • активного внедрения внутриигровых покупок и подписки GTA+;
  • сдвига фокуса разработчиков с single-player содержимого на онлайн-наполнение, как это произошло с GTA 5.

В то же время, паузу между выходом сюжета и мультиплеера часть фанатов считает положительной, поскольку это позволит полностью погрузиться в историю Вайс-Сити без спешки.

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