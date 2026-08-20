Ультиматум от хакеров: в сеть слили новые кадры GTA 6 и выдвинули требования
Хакеры CyberLeek опубликовали серию слитых геймплейных видеороликов GTA 6 и выдвинули манифест с требованиями к компании Rockstar Games. Злоумышленники угрожают выложить в открытый доступ оставшиеся в них материалы, если разработчики не выполнят условий.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NotebookCheck.
Что требуют хакеры?
Группировка CyberLeek опубликовала на платформе X заявление, в котором обязуется обнародовать весь архив слитого геймплея, если Rockstar Games не выполнит условие "исправления причиненного ущерба" и прощения перед сообществом.
Манифест хакеров содержит три основных требования:
- запрет на продажу цифровых предзаказов;
- отказ от заблокированного на дисках содержимого под видом платных DLC;
- сохранение и полноценная поддержка одиночного контента.
Кроме того, CyberLeek запустила сбор средств в криптовалюте, который, по их словам, направлен на финансирование "секретного проекта".
Полученные ресурсы хакеры планируют использовать для построения защитной инфраструктуры от будущих юридических и кибератак со стороны корпораций.
"Издатели продают лицензии и называют это "приобретением". Они выпускают незавершенные игры и называют это "постоянным обновлением". Они блокируют доступ к контенту на дисках и называют это "дополнительным контентом" (DLC).
Они приостанавливают поддержку игр, но деньги оставляют себе. С каждым годом геймеры получают все меньше своих денег", - отмечают в своем манифесте хакеры.
Реакция сообщества и правозащитников
Видеоматериалы, где главный герой Джейсон GTA 6 играет в баскетбол и участвует в уличных драках, признаны аутентичными.
Rockstar Games сразу же начала массово блокировать ролики с помощью жалоб о нарушении авторских прав (DMCA).
В то же время популярное общественное движение Stop Killing Games, борющееся против отключения серверов купленных игр, публично отмежевалось от действий CyberLeek.
Представители движения назвали действия хакеров деструктивными, отметив, что шантаж и истоки лишь вредят репутации игрового сообщества, мешая легальной борьбе за права потребителей.