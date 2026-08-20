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Ультиматум от хакеров: в сеть слили новые кадры GTA 6 и выдвинули требования

16:32 20.08.2026 Чт
2 мин
Шантаж года в игропроме набирает обороты
aimg Ольга Завада
Ультиматум от хакеров: в сеть слили новые кадры GTA 6 и выдвинули требования CyberLeek шантажируют разработчиков GTA 6 (скриншот: Rockstar Games)
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Хакеры CyberLeek опубликовали серию слитых геймплейных видеороликов GTA 6 и выдвинули манифест с требованиями к компании Rockstar Games. Злоумышленники угрожают выложить в открытый доступ оставшиеся в них материалы, если разработчики не выполнят условий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NotebookCheck.

Что требуют хакеры?

Группировка CyberLeek опубликовала на платформе X заявление, в котором обязуется обнародовать весь архив слитого геймплея, если Rockstar Games не выполнит условие "исправления причиненного ущерба" и прощения перед сообществом.

Манифест хакеров содержит три основных требования:

  • запрет на продажу цифровых предзаказов;
  • отказ от заблокированного на дисках содержимого под видом платных DLC;
  • сохранение и полноценная поддержка одиночного контента.

Кроме того, CyberLeek запустила сбор средств в криптовалюте, который, по их словам, направлен на финансирование "секретного проекта".

Полученные ресурсы хакеры планируют использовать для построения защитной инфраструктуры от будущих юридических и кибератак со стороны корпораций.

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"Издатели продают лицензии и называют это "приобретением". Они выпускают незавершенные игры и называют это "постоянным обновлением". Они блокируют доступ к контенту на дисках и называют это "дополнительным контентом" (DLC).

Они приостанавливают поддержку игр, но деньги оставляют себе. С каждым годом геймеры получают все меньше своих денег", - отмечают в своем манифесте хакеры.

Реакция сообщества и правозащитников

Видеоматериалы, где главный герой Джейсон GTA 6 играет в баскетбол и участвует в уличных драках, признаны аутентичными.

Rockstar Games сразу же начала массово блокировать ролики с помощью жалоб о нарушении авторских прав (DMCA).

В то же время популярное общественное движение Stop Killing Games, борющееся против отключения серверов купленных игр, публично отмежевалось от действий CyberLeek.

Представители движения назвали действия хакеров деструктивными, отметив, что шантаж и истоки лишь вредят репутации игрового сообщества, мешая легальной борьбе за права потребителей.

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