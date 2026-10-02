Подтянет качество в GTA 6: Sony добавила ИИ-прокачку графики на базовую PS5
Sony готовит ИИ-апскейлинг для классической PlayStation 5 - новая технология QSSR должна улучшить графику без дополнительной нагрузки на консоль.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на экспертов Digital Foundry на YouTube.
Технология QSSR является упрощенной версией алгоритма PSSR, используемого в более мощной консоли PS5 Pro.
Она призвана улучшить качество изображения и детализацию в играх на обычных устройствах.
Интересно, что первые тесты в проектах Marvel's Wolverine и Ghost of Yotei уже продемонстрировали повышение четкости текстур и уменьшение мерцания мелких объектов.
Влияние на четкость и производительность
Эксперты Digital Foundry отмечают, что внедрение QSSR в GTA 6 могло бы решить проблему недостаточной четкости визуала, заметим в расширенном трейлере игры от Netflix.
Со всем тем, технология имеет свои технические ограничения:
ИИ-обработка изображений увеличивает время рендеринга кадров.
Алгоритм улучшает детализацию, однако не способен повысить частоту кадров свыше 30 кадров в секунду.
Нагрузка на процессор в людных локациях Vice City остается высокой для обеих версий консолей.
Читайте больше: Геймпад вместо банковского терминала: Sony изменит покупку игр на PS5
Перспективы интеграции в GTA 6
Пока неизвестно, планирует ли студия Rockstar Games использовать QSSR для релиза игры для базовой PS5.
В предыдущих трейлерах аналитики не обнаружили следы использования FSR или других современных временных методов апскейлинга - это может усложнить быструю интеграцию новой технологии.
За неимением времени и ресурсов разработчики могут отложить внедрение QSSR до выхода будущих патчей после релиза.
В настоящее время единственной возможностью получить игровой процесс с частотой более 30 кадров в секунду и высокой графикой остается более мощный графический процессор PS5 Pro.