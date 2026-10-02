Подтянет качество в GTA 6: Sony добавила ИИ-прокачку графики на базовую PS5

Sony готовит ИИ-апскейлинг для классической PlayStation 5 - новая технология QSSR должна улучшить графику без дополнительной нагрузки на консоль.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на экспертов Digital Foundry на YouTube .

Технология QSSR является упрощенной версией алгоритма PSSR, используемого в более мощной консоли PS5 Pro.

Она призвана улучшить качество изображения и детализацию в играх на обычных устройствах.

Интересно, что первые тесты в проектах Marvel's Wolverine и Ghost of Yotei уже продемонстрировали повышение четкости текстур и уменьшение мерцания мелких объектов.

Влияние на четкость и производительность

Эксперты Digital Foundry отмечают, что внедрение QSSR в GTA 6 могло бы решить проблему недостаточной четкости визуала, заметим в расширенном трейлере игры от Netflix.

Со всем тем, технология имеет свои технические ограничения:

ИИ-обработка изображений увеличивает время рендеринга кадров.

Алгоритм улучшает детализацию, однако не способен повысить частоту кадров свыше 30 кадров в секунду.

Нагрузка на процессор в людных локациях Vice City остается высокой для обеих версий консолей.

Читайте больше: Геймпад вместо банковского терминала: Sony изменит покупку игр на PS5

Перспективы интеграции в GTA 6

Пока неизвестно, планирует ли студия Rockstar Games использовать QSSR для релиза игры для базовой PS5.

В предыдущих трейлерах аналитики не обнаружили следы использования FSR или других современных временных методов апскейлинга - это может усложнить быструю интеграцию новой технологии.

За неимением времени и ресурсов разработчики могут отложить внедрение QSSR до выхода будущих патчей после релиза.

В настоящее время единственной возможностью получить игровой процесс с частотой более 30 кадров в секунду и высокой графикой остается более мощный графический процессор PS5 Pro.