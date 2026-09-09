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Главные герои GTA 6 могут бросить друг друга: разработчики слили секретную деталь

15:18 09.09.2026 Ср
2 мин
Разработчики усиливают интерактив для фанатов
aimg Ольга Завада
Главные герои GTA 6 могут бросить друг друга: разработчики слили секретную деталь Роман у GTA 6 под угрозой (скриншот: Rockstar Games)
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В GTA 6 Джейсон и Люсия будут иметь не только разные характеры, но и кардинально отличные боевые стили, а их романтические отношения не будут жестко прописаны сценарием.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Reddit.

Свободный выбор и возможность разрыва отношений

Во время беседы с итальянским создателем контента MikeShowSha руководитель разработки Rob Nelson рассказал, что игроки получат полную свободу в развитии романтической линии.

По желанию Джейсон и Люсия могут перестать быть парой, но продолжат работать вместе как уголовные партнеры.

Ключевые детали о романтической механике и сюжете:

Необязательный роман - слухи о возможности избежать любовной связи подтвердились: романтический статус полностью зависит от решений игрока;

Последствия истории - выборы, сделанные в ключевых моментах сюжета, будут влиять на дальнейшее развитие событий в игре и динамику между героями.

Параллельная жизнь - персонажи будут иметь собственную рутину за пределами экрана, когда игрок управляет одним из них.

Читайте больше: GTA 6 станет более реалистичным: новые детали игры слили после закрытого показа

Различные боевые стили и физика травм

Кроме сюжетных выборов, пользователи Reddit перевели новые детали от гейм-блогера MikeShowSha по поводу ближнего боя.

Персонажи будут отличаться не только характерами (амбициозная и импульсивная Люсия против сдержанного и осторожного Джейсона), но и подходом к дракам:

Люсия - техническое бойко, боевой стиль которого базируется на кикбоксинге и смешанных единоборствах (MMA).

Джейсон - полагается на грубую силу и стиль уличного бойца (хотя часть фанатов ожидала более технического подхода из-за его военного прошлого).

Визуальные подсказки - во втором трейлере игры уже заметили этот контраст: в одной сцене Джейсон бросает оппонента на капот авто, а в следующей Люсия наносит точный удар ногой на ринге;

Реалистичные повреждения - на телах протагонистов будут оставаться заметные следы от падений и ударов электрошокером, а из неигровых персонажей (NPC) можно будет подбирать и экипировать аксессуары.

Пока неизвестно, будут ли боевые стили фиксированными, смогут ли игроки развивать и настраивать их через специальные тренировки во время игры.

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