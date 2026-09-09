Главные герои GTA 6 могут бросить друг друга: разработчики слили секретную деталь
В GTA 6 Джейсон и Люсия будут иметь не только разные характеры, но и кардинально отличные боевые стили, а их романтические отношения не будут жестко прописаны сценарием.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Reddit.
Свободный выбор и возможность разрыва отношений
Во время беседы с итальянским создателем контента MikeShowSha руководитель разработки Rob Nelson рассказал, что игроки получат полную свободу в развитии романтической линии.
По желанию Джейсон и Люсия могут перестать быть парой, но продолжат работать вместе как уголовные партнеры.
Ключевые детали о романтической механике и сюжете:
Необязательный роман - слухи о возможности избежать любовной связи подтвердились: романтический статус полностью зависит от решений игрока;
Последствия истории - выборы, сделанные в ключевых моментах сюжета, будут влиять на дальнейшее развитие событий в игре и динамику между героями.
Параллельная жизнь - персонажи будут иметь собственную рутину за пределами экрана, когда игрок управляет одним из них.
Различные боевые стили и физика травм
Кроме сюжетных выборов, пользователи Reddit перевели новые детали от гейм-блогера MikeShowSha по поводу ближнего боя.
Персонажи будут отличаться не только характерами (амбициозная и импульсивная Люсия против сдержанного и осторожного Джейсона), но и подходом к дракам:
Люсия - техническое бойко, боевой стиль которого базируется на кикбоксинге и смешанных единоборствах (MMA).
Джейсон - полагается на грубую силу и стиль уличного бойца (хотя часть фанатов ожидала более технического подхода из-за его военного прошлого).
Визуальные подсказки - во втором трейлере игры уже заметили этот контраст: в одной сцене Джейсон бросает оппонента на капот авто, а в следующей Люсия наносит точный удар ногой на ринге;
Реалистичные повреждения - на телах протагонистов будут оставаться заметные следы от падений и ударов электрошокером, а из неигровых персонажей (NPC) можно будет подбирать и экипировать аксессуары.
Пока неизвестно, будут ли боевые стили фиксированными, смогут ли игроки развивать и настраивать их через специальные тренировки во время игры.