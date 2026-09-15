ua en ru
Вт, 15 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

GTA 6 бьет рекорды: почему миллионы геймеров покупают самую дорогую версию

17:19 15.09.2026 Вт
3 мин
aimg Ольга Завада
GTA 6 бьет рекорды: почему миллионы геймеров покупают самую дорогую версию Эксперты объяснили, почему не стоит торопиться с покупкой версии Ultimate (скриншот: Rockstar Games)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

GTA 6 может установить рекорд еще до выхода: количество цифровых предзаказов уже приблизилось к 5 миллионам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Engadget.

Интересно, что большинство покупателей выбирает не базовую версию за 79,99 доллара, а расширенное издание Ultimate Edition за 99,99 доллара - на него приходится около 90 процентов всех предыдущих покупок.

Наполнение Ultimate Edition: что получают покупатели

Приобретая расширенное издание, поставляемое исключительно в цифровом формате без физического диска, игроки получают доступ к ряду эксклюзивных игровых элементов:

Эксклюзивные локации и сервисы: пять уникальных точек на карте, среди которых автомастерские Rideout Customs и One-Eyed Willie's, салон красоты Sara's Unisex Salon, магазин одежды Stock 305 и тату-салон Electric Fang Tattoo Parlor с более чем 50 дизайнами от арт-.

Дополнительные сюжетные миссии: зачистка базы группировки PTT Youngin$ Compound и серия задач по восстановлению классических автомобилей Classic Car Collection от фиксера Ваймана.

Уникальный транспорт: классический спорткар '95 Grotti Cheetah, заминированный гидроцикл Shitzu Squalo и багги '67 Vapid Dominator.

Оружие и косметические наборы: револьверы Hawk&Little Morgan, комплекты скинов для оружия и тематические наборы одежды Vice City Styles и Goodtime Gear.

В Rockstar отмечают: бонусный контент не выдается сразу с первой минуты игры. Он вплетен в сюжетную линию и будет открываться постепенно с прохождением новых глав.

Читайте больше: Шок для фанатов Nintendo: слив разоблачил разработку GTA 6 для Switch 2

Аномальный спрос: целесообразно ли переплачивать?

Доля предзаказов Ultimate Edition оказалась нетипично высокой.

По словам вице-президента аналитической компании Sensor Tower Карла Контуса, обычно расширенные издания собирают лишь 10-20 процентов от общих продаж, поэтому показатель в 90 процентов беспрецедентным.

Главный исполнительный директор Take-Two Штраус Зельник также подтвердил смещение спроса в сторону премиум-версии.

Отсутствие раннего доступа. В отличие от других крупных релизов, таких как Starfield или Diablo IV, Ultimate Edition не дает права начать игру на несколько дней раньше - все игроки получат доступ одновременно.

Возможность обновления. Покупатели базовой версии смогут доплатить разницу в 20 долларов и добавить контент Ultimate Edition в любой момент после официального запуска.

Учитывая, что большинство игровых авто, одежды и оружия можно разблокировать или приобрести непосредственно во время прохождения, торопиться с переплатой за расширенное издание в релиз не обязательно.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
PlayStation Xbox Nintendo Игры
Новости
Защиту железной дороги, АЗС и критических предприятий от обстрелов усилят, - Зеленский
Защиту железной дороги, АЗС и критических предприятий от обстрелов усилят, - Зеленский
Аналитика
"Одноразовые агенты" и поджоги: как Россия ведет диверсионную войну в ЕС и чем отвечает Европа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина "Одноразовые агенты" и поджоги: как Россия ведет диверсионную войну в ЕС и чем отвечает Европа