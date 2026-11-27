Хакеры сломали флагманскую облачную платформу Военно-воздушных сил США Cloud One - это поставило под угрозу значительный массив тактических, кадровых и логистических данных.
Вмешательство было обнаружено в течение последнего месяца во время работ по обновлению системы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным двух источников, несанкционированное вмешательство в платформу Cloud One было обнаружено во время ее обновления. Личности хакеров, полный масштаб атаки и возможное похищение данных пока не установлены. К оценке последствий инцидента уже привлекли киберкомандование США.
Один из источников сообщил, что злоумышленники воспользовались уязвимостью программного обеспечения для доступа к плоскости управления Cloud One.
Этот уровень собеседник сравнил с "универсальным пультом": теоретически он позволяет проверять оперативное состояние военных самолетов или отслеживать перемещение. Однако доподлинно неизвестно, получили ли хакеры доступ к этим возможностям и использовали ли их.
В ВВС США отказались комментировать состояние защиты, уязвимости и операционный статус конкретных сетей и систем. В ведомстве заявили, что постоянно принимают меры по защите информации и своих возможностей.
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Cloud One запустили в 2017 году. Платформа объединяет облачные ресурсы четырех операторов - Microsoft, Amazon, Oracle и Alphabet - и обеспечивает работу десятков военных приложений. Среди них - системы управления кадровыми данными, выплатами, логистикой и техническим обслуживанием.
На платформе также работают:
До 2025 года основным подрядчиком Cloud One была компания SAIC. Тогда ее заменила Leidos. Обе компании тоже пока не предоставили комментариев по поводу инцидента.
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После обнаружения кибератаки работу с Cloud One ограничили, что привело к ряду перебоев:
Примечательно, что правительство США уже преодолевает по меньшей мере шесть других недавно раскрытых киберинцидентов.
Среди них - два злома в ФБР, предварительная утечка данных Пентагона, похищение кадровой информации Министерства внутренней безопасности, вмешательство в работу по меньшей мере двух разведывательных ведомств и атака на Министерство финансов.