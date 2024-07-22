Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе атаковали дроны ГУР: детали операции

В результате операции Главного управления разведки Минобороны в ночь на 22 июля атакован нефтеперерабатывающий завод в г. Туапсе Краснодарского края РФ. В результате чего на объекте возник пожар

Об этом РБК-Украина сообщил источник в спецслужбах.

Как рассказали изданию источники в военной разведке, дроны в небе над Туапсе были зафиксированы около 03:30 по местному времени. По сообщению местных пабликов, во время первой волны атаки вражеское ПВО пыталось сбить сразу четыре дрона-камикадзе. Позже около 6:25 в районе НПЗ произошли еще по меньшей мере два мощных взрыва, после чего на территории объекта начался пожар.

В целом сообщается по крайней мере о 8 беспилотниках, атаковавших НПЗ. Как отмечают российские пропагандисты, в результате попадания была повреждена инфраструктура НПЗ.

Степень поражения объектов военно-промышленного комплекса страны-агрессора уточняются, добавляют источники.

Что известно о Туапсинском НПЗ

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод - российское нефтеперерабатывающее предприятие в Краснодарском крае, эксплуатантом которого является ООО "РН-Туапсинский НПЗ". Завод составляет единый производственный комплекс с морским терминалом предприятия нефтепродуктообеспечения ПАО "Роснефть" - ООО "РН-Морской терминал Туапсе".

Около 90% продукции предприятия идет на экспорт. НПЗ входит в состав нефтяной компании "Роснефть", его мощность составляет около 12 миллионов тонн в год.

Уже не первая атака на НПЗ