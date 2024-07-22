Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе атаковали дроны ГУР: детали операции
В результате операции Главного управления разведки Минобороны в ночь на 22 июля атакован нефтеперерабатывающий завод в г. Туапсе Краснодарского края РФ. В результате чего на объекте возник пожар
Об этом РБК-Украина сообщил источник в спецслужбах.
Как рассказали изданию источники в военной разведке, дроны в небе над Туапсе были зафиксированы около 03:30 по местному времени. По сообщению местных пабликов, во время первой волны атаки вражеское ПВО пыталось сбить сразу четыре дрона-камикадзе. Позже около 6:25 в районе НПЗ произошли еще по меньшей мере два мощных взрыва, после чего на территории объекта начался пожар.
В целом сообщается по крайней мере о 8 беспилотниках, атаковавших НПЗ. Как отмечают российские пропагандисты, в результате попадания была повреждена инфраструктура НПЗ.
Степень поражения объектов военно-промышленного комплекса страны-агрессора уточняются, добавляют источники.
Что известно о Туапсинском НПЗ
Туапсинский нефтеперерабатывающий завод - российское нефтеперерабатывающее предприятие в Краснодарском крае, эксплуатантом которого является ООО "РН-Туапсинский НПЗ". Завод составляет единый производственный комплекс с морским терминалом предприятия нефтепродуктообеспечения ПАО "Роснефть" - ООО "РН-Морской терминал Туапсе".
Около 90% продукции предприятия идет на экспорт. НПЗ входит в состав нефтяной компании "Роснефть", его мощность составляет около 12 миллионов тонн в год.
Уже не первая атака на НПЗ
Напомним, перед этим нефтеперерабатывающий завод в Туапсе останавливал переработку и производство нефти после пожара после атаки беспилотников 25 января и оставался закрытым примерно на 3 месяца, возобновив работу в конце апреля.
Более того, в ночь на 17 мая 2024 года в результате атаки дронов на Туапсинском НПЗ произошел пожар, который привел к экстренной остановке предприятия. Как рассказали источники РБК-Украина, атаку провела Служба безопасности Украины.
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