ua en ru
Пн, 22 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Защита детских больниц - не эскалация. Польша призвала разрешить ВСУ бить по аэродромам РФ

Брюссель, Понедельник 22 июля 2024 21:22
UA EN RU
Защита детских больниц - не эскалация. Польша призвала разрешить ВСУ бить по аэродромам РФ Фото: Радослав Сикорский, глава МИД Польши (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинским воинам необходимо разрешить использовать западное оружие для ударов по аэродромам России. Таким образом Украина сможет защитить детские больницы.

Об этом по итогам заседания Совета ЕС заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Польши в Twitter.

Он напомнил, что министры иностранных дел Евросоюза впервые собрались после российского варварского ракетного удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Как отметил Сикорский, в связи с этим он призвал своих коллег снять ограничения для Украины на использование дальнобойных ракет, чтобы предотвратить подобные атаки россиян в будущем. Это можно сделать при помощи ударов по российским стратегическим бомбардировщикам и аэродромам.

"Я считаю, что это, безусловно, будет являться самообороной, которая разрешена международным правом. Защита детских онкологических больниц - это не эскалация", - подчеркнул глава польского МИД.

Что предшествовало

Напомним, российские войска 8 июля запустили большое количество крылатых ракет по Украине. Одним из главных целей стал Киев.

Несмотря на то, что украинская столица хорошо защищена с воздуха, несколько ракет все же достигли целей российских террористов. Одна из них попала по детской больнице "Охматдет", где в тот момент находилось более 600 пациентов.

Союзники Украины резко осудили такие удары россиян. Также после удара США объявили о планах передачи украинским защитникам одной системы противовоздушной обороны Patriot. При этом позиция стран Запада насчет дальнобойных ударов по России теми ракетами, которые получили от них ВСУ, не изменилась.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Польша Охматдет МИД Польши Война в Украине
NEWS
Буданов сделал заявление об убийстве Фарион
Буданов сделал заявление об убийстве Фарион
DAILY
Вынужденный шаг. Почему Байден снялся с выборов и кто из пары Харрис-Трамп лучше для Украины
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Вынужденный шаг. Почему Байден снялся с выборов и кто из пары Харрис-Трамп лучше для Украины