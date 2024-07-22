Защита детских больниц - не эскалация. Польша призвала разрешить ВСУ бить по аэродромам РФ
Украинским воинам необходимо разрешить использовать западное оружие для ударов по аэродромам России. Таким образом Украина сможет защитить детские больницы.
Об этом по итогам заседания Совета ЕС заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Польши в Twitter.
Он напомнил, что министры иностранных дел Евросоюза впервые собрались после российского варварского ракетного удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве.
Как отметил Сикорский, в связи с этим он призвал своих коллег снять ограничения для Украины на использование дальнобойных ракет, чтобы предотвратить подобные атаки россиян в будущем. Это можно сделать при помощи ударов по российским стратегическим бомбардировщикам и аэродромам.
"Я считаю, что это, безусловно, будет являться самообороной, которая разрешена международным правом. Защита детских онкологических больниц - это не эскалация", - подчеркнул глава польского МИД.
Что предшествовало
Напомним, российские войска 8 июля запустили большое количество крылатых ракет по Украине. Одним из главных целей стал Киев.
Несмотря на то, что украинская столица хорошо защищена с воздуха, несколько ракет все же достигли целей российских террористов. Одна из них попала по детской больнице "Охматдет", где в тот момент находилось более 600 пациентов.
Союзники Украины резко осудили такие удары россиян. Также после удара США объявили о планах передачи украинским защитникам одной системы противовоздушной обороны Patriot. При этом позиция стран Запада насчет дальнобойных ударов по России теми ракетами, которые получили от них ВСУ, не изменилась.
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