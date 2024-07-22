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Копия иранского. РФ может начать производство нового дрона-камикадзе, - Defense Express

Понедельник 22 июля 2024 19:21
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Копия иранского. РФ может начать производство нового дрона-камикадзе, - Defense Express Фото: Россия может начать производство копии иранского дрона Qasef (flickr by Kubu Raya Pos)
Автор: Иван Носальский

В России предприятие "Завод Сигнал" запатентовало беспилотник, который внешне идентичен иранскому дрону-камикадзе Qasef.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

По информации издания, речь, вероятнее всего, о "Заводе Сигнал", который находится в городе Ульяновск на берегу Волги.

Еще в начале 2024 года стало известно, что предприятие хочет начать собственное производство дронов при участии школьников и студентов. Тип беспилотника оставался неизвестным.

Как отмечает Defense Express, дроны могут производить на "Заводе Сигнал" в частности из-за того, что он находится близко к реке, по которой можно доставлять запчасти.

По информации журналистов, дрон Qasef, аналог которого хотят производить в России, обладает такими характеристиками:

  • стартовая масса - 85 килограммов;
  • боевая часть - 30 килограммов;
  • длина фюзеляжа - 2,88 метра;
  • размах крыла - 3,25 метра;
  • дальность полета - до 100 километров.

В издании пишут, что Qasef явялется улучшенной версией российского дрона-камикадзе "Ланцет". В частности, он лучше в вопросе дальности полета и мощности боевой части.

Defense Express обращает внимание, что ранее такой беспилотник уже заметили у йеменских хуситов, которых активно поддерживает Иран.

"Шахеды" у России

Напомним, Россия уже давно применяет иранские дроны-камикадзе “Шахед”. Их практически ежедневно запускают по территории Украины.

Таким образом россияне могут истощать украинскую противовоздушную оборону, а также пытаются атаковать энергетические объекты.

Производство таких беспилотников уже наладили внутри РФ. По информации The Wall Street Journal, российский завод в "Алабуге" намерен производить по 6 тысяч "Шахедов" каждый год.

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