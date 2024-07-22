Копия иранского. РФ может начать производство нового дрона-камикадзе, - Defense Express

В России предприятие "Завод Сигнал" запатентовало беспилотник, который внешне идентичен иранскому дрону-камикадзе Qasef.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express .

По информации издания, речь, вероятнее всего, о "Заводе Сигнал", который находится в городе Ульяновск на берегу Волги.

Еще в начале 2024 года стало известно, что предприятие хочет начать собственное производство дронов при участии школьников и студентов. Тип беспилотника оставался неизвестным.

Как отмечает Defense Express, дроны могут производить на "Заводе Сигнал" в частности из-за того, что он находится близко к реке, по которой можно доставлять запчасти.

По информации журналистов, дрон Qasef, аналог которого хотят производить в России, обладает такими характеристиками:

стартовая масса - 85 килограммов;

боевая часть - 30 килограммов;

длина фюзеляжа - 2,88 метра;

размах крыла - 3,25 метра;

дальность полета - до 100 километров.

В издании пишут, что Qasef явялется улучшенной версией российского дрона-камикадзе "Ланцет". В частности, он лучше в вопросе дальности полета и мощности боевой части.

Defense Express обращает внимание, что ранее такой беспилотник уже заметили у йеменских хуситов, которых активно поддерживает Иран.