ua en ru
Пн, 22 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Британская разведка назвала численность сотрудников Росгвардии на войне с Украиной

Украина, Понедельник 22 июля 2024 12:25
UA EN RU
Британская разведка назвала численность сотрудников Росгвардии на войне с Украиной Фото: в Украину направили 30 тысяч сотрудников Росгвардии (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В настоящее время в Украине дислоцировано более 30 тысяч сотрудников Росгвардии. Большая часть личного состава Росгвардии занимается охраной тыла, и лишь несколько подразделений участвуют в боях на передовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

Как отмечается в сводке, главное боевое подразделение Росгвардии, 116-я бригада специального назначения, скорее всего, состоит из трех полков войск, имеющих доступ к танкам, боевым машинам пехоты и артиллерии.

По данным британской разведки, с начала 2024 года Росгвардия пыталась увеличить свои передовые силы за счет поглощения российских нерегулярных формирований. Росгвардия успешно интегрировала в свои ряды батальон "Восток" так называемой "ДНР" в мае 2024 года.

"Весьма вероятно, что ожидаемое соглашение о службе вагнеровских сил в составе 1-го добровольческого корпуса Росгвардии было нарушено в марте 2024 года", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным, британской разведки, Министерство обороны России все больше централизует командование и контроль над нерегулярными силами. В феврале 2023 года военное ведомство России создало "добровольческий корпус", объединивший под единой системой управления и контроля более 20 тысяч наемников, резервистов и бывших заключенных, которые служили в многочисленных иррегулярных подразделениях.

Росгвардия была создана в апреле 2016 года на основе внутренних войск РФ. Точная численность Росгвардии не разглашается, но по оценкам экспертов, она составляет около 340 тысяч человек

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Война России против Украины
NEWS
"Укрэнерго" определило время наибольших отключений света на сегодня
"Укрэнерго" определило время наибольших отключений света на сегодня
DAILY
"Переговоры", Трамп и конец войны. К чему Зеленский готовит Украину и какой у него план
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина "Переговоры", Трамп и конец войны. К чему Зеленский готовит Украину и какой у него план