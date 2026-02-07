Британия готова захватывать суда "теневого флота" России, - The Guardian

Великобритания вместе с союзниками по НАТО обсуждает возможность конфискации связанных с Россией танкеров так называемого "теневого флота". Это может стать новым этапом экономического и военно-политического давления на Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Обсуждение военных вариантов

По данным источников издания в британском Министерстве обороны, военные варианты захвата судов рассматривались во время консультаций союзников. В прошлом месяце Королевская морская пехота провела специальный брифинг для парламентариев относительно угроз со стороны России, в частности ситуации в Арктике и северных регионах.

Некоторые участники встречи отметили, что морские пехотинцы готовы выполнить приказ о захвате судна в случае его поступления.

"Теневой флот" и экспорт российской нефти

По данным Lloyd's List Intelligence, только в январе в Ла-Манше и Балтийском море было замечено 23 судна "теневого флота", которые использовали фальшивые или измененные флаги. Большинство из них задействованы в транспортировке российской нефти в Китай, Индию и Турцию.

В материале говорится о том, что суда без четкой юрисдикции могут теоретически подлежать конфискации в соответствии с морским правом, однако страны Запада до сих пор воздерживались от таких действий из-за риска эскалации.

Риск ответа России

Аналитики считают, что операция под руководством Великобритании или европейских государств может спровоцировать более жесткую реакцию Москвы, чем действия США. В то же время риски могут быть меньше, если перехват судов будет происходить далеко от Балтийского моря или Арктики.

Министр обороны Великобритании Джон Гили ранее заявил, что союзники рассматривают "военные варианты", а конфискованную нефть потенциально можно будет продать и направить средства на поддержку Украины.

Масштабы "теневого флота"

Сейчас с Россией связывают более 200 судов "теневого флота", хотя основные перевозки все больше осуществляются под российским флагом. Несмотря на санкции, объем экспорта российской нефти остается стабильным - более 5 млн баррелей в сутки, поэтому влияние конфискации отдельных судов на экономику РФ может быть ограниченным.