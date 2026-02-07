Британия готова захватывать суда "теневого флота" России, - The Guardian
Великобритания вместе с союзниками по НАТО обсуждает возможность конфискации связанных с Россией танкеров так называемого "теневого флота". Это может стать новым этапом экономического и военно-политического давления на Москву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Обсуждение военных вариантов
По данным источников издания в британском Министерстве обороны, военные варианты захвата судов рассматривались во время консультаций союзников. В прошлом месяце Королевская морская пехота провела специальный брифинг для парламентариев относительно угроз со стороны России, в частности ситуации в Арктике и северных регионах.
Некоторые участники встречи отметили, что морские пехотинцы готовы выполнить приказ о захвате судна в случае его поступления.
"Теневой флот" и экспорт российской нефти
По данным Lloyd's List Intelligence, только в январе в Ла-Манше и Балтийском море было замечено 23 судна "теневого флота", которые использовали фальшивые или измененные флаги. Большинство из них задействованы в транспортировке российской нефти в Китай, Индию и Турцию.
В материале говорится о том, что суда без четкой юрисдикции могут теоретически подлежать конфискации в соответствии с морским правом, однако страны Запада до сих пор воздерживались от таких действий из-за риска эскалации.
Риск ответа России
Аналитики считают, что операция под руководством Великобритании или европейских государств может спровоцировать более жесткую реакцию Москвы, чем действия США. В то же время риски могут быть меньше, если перехват судов будет происходить далеко от Балтийского моря или Арктики.
Министр обороны Великобритании Джон Гили ранее заявил, что союзники рассматривают "военные варианты", а конфискованную нефть потенциально можно будет продать и направить средства на поддержку Украины.
Масштабы "теневого флота"
Сейчас с Россией связывают более 200 судов "теневого флота", хотя основные перевозки все больше осуществляются под российским флагом. Несмотря на санкции, объем экспорта российской нефти остается стабильным - более 5 млн баррелей в сутки, поэтому влияние конфискации отдельных судов на экономику РФ может быть ограниченным.
Санкции против РФ
Европейский Союз планирует 24 февраля утвердить очередной, 20-й пакет санкций против России. Ожидается, что новые ограничения будут направлены прежде всего на блокирование российского "теневого флота", который обеспечивает Москве доходы от экспорта нефти.
Ранее министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль сообщал, что пакет санкций должен сократить энергетические доходы РФ, ослабить работу "теневого флота" и перекрыть схемы обхода уже действующих ограничений.
В то же время Соединенные Штаты продолжают усиливать санкционное давление на Россию. Президент США Дональд Трамп подписал двухпартийный закон, который значительно расширяет инструменты применения санкций.
Также в октябре 2025 года США ввели ограничения против двух крупнейших российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла", чтобы усилить экономическое давление на Кремль и заставить его к переговорам с Украиной.