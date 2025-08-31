Деньги вместо солдат: Германия передумала отправлять военных в Украину, - СМИ

Германия больше не планирует отправлять военных в Украину после завершения войны. Зато Берлин рассматривает возможность предоставлять Киеву больше денег на финансирование Вооруженных сил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Bild.
Издание пишет, что фактический отказ российского диктатора Владимира Путина от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским отодвигает вопрос гарантий безопасности в далекое будущее.
Но даже после окончания войны в Украине Берлин намерен поддерживать гарантии безопасности для Украины деньгами, а не войсками. В Берлине очень сомневаются, что войска стран Запада вообще попадут в Украину - хотя канцлер Германии Фридрих Мерц неоднократно заявлял, что Германия возьмет часть ответственности за безопасность Киева.
Источники в правительстве сказали, что Берлин обязался "укреплять украинские вооруженные силы в случае прекращения огня", чтобы сдержать РФ от повторения агрессии. По меньшей мере, Берлин будет покрывать часть зарплаты украинских солдат.
"По данным правительственных источников, развертывание немецких солдат для наблюдения за соблюдением режима прекращения огня не обсуждается "до дальнейшего уведомления". Это изменится только, "если Трамп (президент США Дональд Трамп, - ред.) примет меры", а Путин прекратит свою агрессивную войну", - добавляет издание.
Отметим, как уже известно, Трамп готов предоставить гарантии безопасности Киеву, но он публично заявил, что американских войск в Украине не будет. В то же время по данным The Telegraph, он обсуждает с европейцами возможность развертывания американских частных военных подрядчиков.
Зато "коалиция решительных" - те самые страны Европы, о которых говорит Трамп - сначала объявила готовность развернуть силы сдерживания в Украине. После встречи в Белом доме около 10 стран согласились отправить войска в Украину. Коалиция также направит своих военных планировщиков в США для консультаций.
Однако 30 августа стало известно, что "коалиция" внезапно решила сократить военный континент, который отправит в Украину после войны. Причина в ресурсах и опасениях спровоцировать Москву.