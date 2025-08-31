Деньги вместо солдат: Германия передумала отправлять военных в Украину, - СМИ

Издание пишет, что фактический отказ российского диктатора Владимира Путина от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским отодвигает вопрос гарантий безопасности в далекое будущее.

Но даже после окончания войны в Украине Берлин намерен поддерживать гарантии безопасности для Украины деньгами, а не войсками. В Берлине очень сомневаются, что войска стран Запада вообще попадут в Украину - хотя канцлер Германии Фридрих Мерц неоднократно заявлял, что Германия возьмет часть ответственности за безопасность Киева.

Источники в правительстве сказали, что Берлин обязался "укреплять украинские вооруженные силы в случае прекращения огня", чтобы сдержать РФ от повторения агрессии. По меньшей мере, Берлин будет покрывать часть зарплаты украинских солдат.

"По данным правительственных источников, развертывание немецких солдат для наблюдения за соблюдением режима прекращения огня не обсуждается "до дальнейшего уведомления". Это изменится только, "если Трамп (президент США Дональд Трамп, - ред.) примет меры", а Путин прекратит свою агрессивную войну", - добавляет издание.