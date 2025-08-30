Трамп обдумывает развертывание частной армии в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

По данным издания, американские частные военные фирмы могут быть развернуты в Украине в рамках долгосрочного мирного плана.

Сообщается, что Трамп ведет переговоры с европейскими союзниками относительно разрешения вооруженным подрядчикам помогать строить укрепления для защиты американских интересов в стране.

Этот план разрабатывается как обходной путь после того, как президент США пообещал, что американские войска не будут размещены в Украине.

Известно, что американских подрядчиков могут развернуть для помощи в восстановлении оборонительных сооружений Украины на передовой, новых баз и защиты американского бизнеса.

В то же время присутствие частных солдат будет служить сдерживающим фактором, который помешает российскому диктатору Владимиру Путину нарушить окончательное прекращение огня.

Этот план обсуждается вместе с рядом других так называемых гарантий безопасности, разработанных коалицией желающих во главе с Британией и Францией, которые станут основой долгосрочного мирного плана.