Трамп обдумывает развертывание частной армии в Украине

США, Суббота 30 августа 2025 12:45
Трамп обдумывает развертывание частной армии в Украине Фото: американский президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Американский президент Дональд Трамп обсуждает с европейскими союзниками возможность развертывания американских частных военных подрядчиков в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

По данным издания, американские частные военные фирмы могут быть развернуты в Украине в рамках долгосрочного мирного плана.

Сообщается, что Трамп ведет переговоры с европейскими союзниками относительно разрешения вооруженным подрядчикам помогать строить укрепления для защиты американских интересов в стране.

Этот план разрабатывается как обходной путь после того, как президент США пообещал, что американские войска не будут размещены в Украине.

Известно, что американских подрядчиков могут развернуть для помощи в восстановлении оборонительных сооружений Украины на передовой, новых баз и защиты американского бизнеса.

В то же время присутствие частных солдат будет служить сдерживающим фактором, который помешает российскому диктатору Владимиру Путину нарушить окончательное прекращение огня.

Этот план обсуждается вместе с рядом других так называемых гарантий безопасности, разработанных коалицией желающих во главе с Британией и Францией, которые станут основой долгосрочного мирного плана.

Издание отмечает, что окончательные детали, которые включают патрулирование воздушного пространства, учения и миссии ВМС в Черном море, могут быть объявлены уже в эти выходные после недель дипломатической активности, вызванной переговорами Трампа с Путиным на Аляске.

Отправка миротворческих войск в Украину

Напомним, 18 августа в Белом доме состоялась встреча президента Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Главной темой обсуждения конечно стали гарантии безопасности для Украины.

Союзники рассмотрели возможность гарантий безопасности, подобных статье 5 НАТО, но за пределами Альянса.

В ходе переговоров президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в этих гарантиях, однако подчеркнул, что основная нагрузка должна лечь на европейских партнеров.

Он также исключил отправку американских военных в Украину.

Зато "коалиция решительных" объявила готовность развернуть силы сдерживания в Украине. После встречи в Белом доме около 10 стран согласились отправить войска в Украину. Коалиция также направит своих военных планировщиков в США для консультаций.

Заметим, что вчера, 29 августа, Зеленский сообщил, что есть очень неожиданные страны, которые готовы отправить войска в Украину.

