"Без наших войск". Трамп объяснил, кто обеспечит гарантии для Украины
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американских войск в рамках гарантий безопасности в Украине не будет. Обеспечивать военное присутствие будет Европа - но при помощи Вашингтона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Daily Caller.
В ответ на вопрос журналистки относительно того, будут ли американские военные присутствовать в Украине после завершения войны, Трамп сказал "нет".
Но президент США не исключил, что США планируют помочь европейским странам в обеспечении гарантий для Украины. В том числе речь идет о воздушной поддержке.
"Возможно, мы что-то сделаем... Если бы я мог это остановить (войну в Украине, - ред.) и время от времени летать в воздухе на самолете, это были бы преимущественно европейцы, но мы бы им помогли. Они, знаете, им это в определенной степени нужно, и мы бы им помогли, если бы смогли что-то сделать", - заявил Трамп.
Также президент признал, что без предоставления гарантий безопасности Украине обойтись невозможно. Но обеспечивать их, повторил он, будет Европа.
"Я не думаю, что это можно урегулировать без каких-то гарантий безопасности, и мы не будем иметь войск на местах или чего-то другого. Но если мы можем помочь Европе, а они это сделают, они будут там", - заявил Трамп.
Гарантии безопасности для Украины от Трампа от Украины
Отметим, как уже известно, Трамп готов предоставить гарантии безопасности Киеву, но он публично заявил, что американских войск в Украине не будет. В то же время по данным The Telegraph, он обсуждает с европейцами возможность развертывания американских частных военных подрядчиков.
Зато "коалиция решительных" - те самые страны Европы, о которых говорит Трамп - сначала объявила готовность развернуть силы сдерживания в Украине. После встречи в Белом доме около 10 стран согласились отправить войска в Украину. Коалиция также направит своих военных планировщиков в США для консультаций.
Однако 30 августа стало известно, что "коалиция" внезапно решила сократить военный континент, который отправит в Украину после войны. Причина в ресурсах и опасениях спровоцировать Москву.