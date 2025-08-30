"Без наших войск". Трамп объяснил, кто обеспечит гарантии для Украины

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американских войск в рамках гарантий безопасности в Украине не будет. Обеспечивать военное присутствие будет Европа - но при помощи Вашингтона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Daily Caller .

В ответ на вопрос журналистки относительно того, будут ли американские военные присутствовать в Украине после завершения войны, Трамп сказал "нет".

Но президент США не исключил, что США планируют помочь европейским странам в обеспечении гарантий для Украины. В том числе речь идет о воздушной поддержке.

"Возможно, мы что-то сделаем... Если бы я мог это остановить (войну в Украине, - ред.) и время от времени летать в воздухе на самолете, это были бы преимущественно европейцы, но мы бы им помогли. Они, знаете, им это в определенной степени нужно, и мы бы им помогли, если бы смогли что-то сделать", - заявил Трамп.

Также президент признал, что без предоставления гарантий безопасности Украине обойтись невозможно. Но обеспечивать их, повторил он, будет Европа.

"Я не думаю, что это можно урегулировать без каких-то гарантий безопасности, и мы не будем иметь войск на местах или чего-то другого. Но если мы можем помочь Европе, а они это сделают, они будут там", - заявил Трамп.