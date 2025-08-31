Гроші замість солдатів: Німеччина передумала відправляти військових в Україну, - ЗМІ

Видання пише, що фактична відмова російського диктатора Володимира Путіна від зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським відсуває питання гарантій безпеки в далеке майбутнє.

Але навіть після закінчення війни в Україні Берлін має намір підтримувати гарантії безпеки для України грошима, а не військами. В Берліні дуже сумніваються, що війська країн Заходу взагалі потраплять до України - хоча канцлер Німеччини Фрідріх Мерц неодноразово заявляв, що Німеччина візьме частину відповідальності за безпеку Києва.

Джерела в уряді сказали, що Берлін зобов'язався "зміцнювати українські збройні сили у разі припинення вогню", щоб стримати РФ від повторення агресії. Щонайменше, Берлін покриватиме частину зарплатні українських солдатів.

"За даними урядових джерел, розгортання німецьких солдатів для спостереження за дотриманням режиму припинення вогню не обговорюється "до подальшого повідомлення". Це зміниться лише, "якщо Трамп (президент США Дональд Трамп, - ред.) вживе заходів", а Путін припинить свою агресивну війну", - додає видання.