Гроші замість солдатів: Німеччина передумала відправляти військових в Україну, - ЗМІ

Німеччина більше не планує відправляти військових в Україну після завершення війни. Натомість Берлін розглядає можливість надавати Києву більше грошей на фінансування Збройних сил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Bild.
Видання пише, що фактична відмова російського диктатора Володимира Путіна від зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським відсуває питання гарантій безпеки в далеке майбутнє.
Але навіть після закінчення війни в Україні Берлін має намір підтримувати гарантії безпеки для України грошима, а не військами. В Берліні дуже сумніваються, що війська країн Заходу взагалі потраплять до України - хоча канцлер Німеччини Фрідріх Мерц неодноразово заявляв, що Німеччина візьме частину відповідальності за безпеку Києва.
Джерела в уряді сказали, що Берлін зобов'язався "зміцнювати українські збройні сили у разі припинення вогню", щоб стримати РФ від повторення агресії. Щонайменше, Берлін покриватиме частину зарплатні українських солдатів.
"За даними урядових джерел, розгортання німецьких солдатів для спостереження за дотриманням режиму припинення вогню не обговорюється "до подальшого повідомлення". Це зміниться лише, "якщо Трамп (президент США Дональд Трамп, - ред.) вживе заходів", а Путін припинить свою агресивну війну", - додає видання.
Зазначимо, як вже відомо, Трамп готовий надати гарантії безпеки Києву, але він публічно заявив, що американських військ в Україні не буде. Водночас за даними The Telegraph, він обговорює з європейцями можливість розгортання американських приватних військових підрядників.
Натомість "коаліція рішучих" - ті самі країни Європи, про які каже Трамп - спочатку оголосила готовність розгорнути сили стримування в Україні. Після зустрічі у Білому домі близько 10 країн погодились відправити війська до України. Коаліція також направить своїх військових планувальників до США для консультацій.
Проте 30 серпня стало відомо, що "коаліція" раптово вирішила скоротити військовий континент, який відправить в Україну після війни. Причина в ресурсах і побоюваннях спровокувати Москву.