Вырастут ли тарифы на свет в 2026 году? Что говорят в НБУ

Пятница 31 октября 2025 13:51
Вырастут ли тарифы на свет в 2026 году? Что говорят в НБУ Фото: тарифы на свет в Украине в 2026 году могут вырасти (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Национальном банке не исключают, что в следующем году в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию, учитывая высокие потребности в восстановлении энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Инфляционный отчет НБУ.

В НБУ считают, что со стабилизацией экономической ситуации в стране тарифы на отдельные коммунальные услуги постепенно будут приближаться к рыночно обоснованным уровням.

Также, по словам специалистов, в 2026 году прогнозируется частичное повышение цен на электроэнергию для населения, что связано с необходимостью восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры.

Эксперты отмечают, что усиление обстрелов энергетических объектов и добывающих мощностей РФ в конце третьего квартала значительно повысило риски возникновения дефицита электроэнергии. Поэтому Украине пришлось увеличить импорт электроэнергии и газа, чтобы успешно пройти отопительный сезон.

Сейчас в НБУ ожидают, что в четвертом квартале 2025 года и в начале 2026 года экономика будет работать в условиях дефицита электроэнергии на уровне 4-6%.

"В 2026 году оценка дефицита э/э повышена до 3% в среднем за год. Это будет иметь негативное влияние на экономическую активность", - говорится в отчете НБУ.

Мораторий на повышение тарифов

Напомним, что во время войны в Украине действует мораторий на повышение тарифов на тепло, горячую воду и газ для населения.

НБУ ожидает, что в текущем году действующие тарифы на газ, отопление и поставку горячей воды не будут пересматриваться

При этом Минфин закладывает в проект государственного бюджета на 2026 год негативный сценарий продолжения войны в течение всего года, при этом тарифы менять не будут.

