Что будет с энергетикой и газом в Украине: прогнозы на зиму

Москва сделала ставку на удары по украинской энергетике этой зимой. Главная цель России - дестабилизировать тыл и истощить энергосистему страны.

Об этом говорится в материал РБК-Украина "Перемирие или "блэкаут"? С чем Украина идет в зиму и чего ждать от Трампа".

Удары по энергетике

С начала осени враг активизировал атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. Сперва российские войска били по локальной генерации на востоке страны - ТЭС и ТЭЦ, пытаясь создать дефицит электроэнергии и усилить нагрузку на другие регионы.

Затем под обстрелы попали энергетические узлы и подстанции в центральных и восточных областях, что грозит разрывом цепей передачи тока.

Впоследствии направление атак сместилось на запад, где оккупанты начали бить по ТЭС, ТЭЦ и гидроэлектростанциям, пытаясь сократить маневровые мощности системы.

"Россияне пытаются дестабилизировать нас не только на фронте, но и в тылу. Путин взял целенаправленную линию атак на нашу энергосистему и нефтегазовую инфраструктуру - думаю, он это будет продолжать", - сказал член комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский.

По его словам, энергетики готовы к вызовам, однако полностью исключать новые перебои с электричеством невозможно.

Как изменилась тактика врага

Нынешняя кампания атак отличается от той, что была три года назад. Если в 2022-м Россия пыталась быстро вызвать в Украине масштабный блэкаут, то теперь ее стратегия заключается в постепенном истощении энергосистемы.

Москва комбинирует различные типы вооружения - крылатые ракеты, дроны-камикадзе и баллистические ракеты. Часто атаки проводятся без участия стратегической авиации или "Калибров", что делает их менее предсказуемыми.

Состояние энергосистемы

"При базовом сценарии нам достаточно имеющейся генерации и тех мощностей, которые мы можем импортировать в пиковые часы. Все отключения, которые происходят, являются следствием решений диспетчеров "Укрэнерго", - пояснил энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

Он отмечает, что система остается контролируемой, но российские удары могут вывести из строя отдельные ее объекты.

В течение межсезонья, по словам эксперта, проведены масштабные подготовительные работы, созданы запасы критического оборудования и резервные мощности.

"Периодически, на время проведения восстановительных работ, может ограничиваться электроснабжение бытовых и промышленных потребителей. Продолжительность таких отключений будет зависеть от масштабов повреждений", - отмечает Рябцев.

Что с газом

Кроме энергетических объектов, Россия продолжает бить и по газовой инфраструктуре.

Впрочем, по словам эксперта, запасов в подземных хранилищах достаточно, чтобы пройти зиму. Сейчас там хранится 13,2 млрд кубометров газа, из которых 8,5 млрд доступны к использованию. Правительство дополнительно закупит еще 1,5 млрд кубометров.

"Риск заключается не в недостатке газа, а в возможных перерывах поставок из-за повреждения компрессорных или газораспределительных станций", - пояснил Рябцев.

В случае атак поставки могут быть временно ограничены - на несколько дней, до завершения ремонтных работ.

Собеседник РБК-Украина во властных кругах заметил, что удары по газовой инфраструктуре могут оказаться даже более болезненными для населения, чем перебои со светом, особенно в случае сильных морозов.

Впрочем, по его словам, масштабного замерзания страны не будет - возможны лишь локальные проблемы в отдельных регионах.