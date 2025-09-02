ua en ru
Игра в суверенитет? Как Украина стала соучредительницей ООН и зачем это было СССР

Вторник 02 сентября 2025 08:40
UA EN RU
В 1945 году Украина стала соучредительницей ООН (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко, Катерина Гончарова

Вследствие Второй мировой войны Украина понесла огромные экономические и человеческие потери. При этом Москва некоторое время позволяла нашей стране "играть в определенный суверенитет".

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заведующий научно-исследовательским отделом Второй мировой войны Музея войны, кандидат исторических наук Александр Белоус.

Что происходило с Украиной после Второй мировой

По словам эксперта, после Второй мировой войны "украинцы были объединены в более-менее одном государственном образовании".

"Несмотря на весь трагизм Второй мировой, несмотря на катаклизмы, преступления обоих режимов на нашей земле, почти все украинские земли были объединены в одном государственном образовании", - объяснил он.

При этом "к Украине исчез интерес со стороны мира", то есть "украинский вопрос становился лишь внутренним вопросом Советского Союза".

"Также Украина вышла из войны с огромными экономическими убытками и огромными человеческими потерями. Республика полностью была разрушена, экономика - полностью развалена, сельское хозяйство - полностью уничтожено. И теперь, после войны, все нужно было отстраивать с самого начала", - напомнил Белоус.

Некоторые даже считают, что после войны "Украина во второй раз прошла период индустриализации".

"Как в 30-е годы, когда строилась экономика Украины, тяжелая промышленность. Но теперь это нужно было воссоздать с нуля. Уже с гораздо меньшим человеческим ресурсом", - поделился историк.

Как Украина оказалась среди основателей ООН

Белоус рассказал, что Москва стремилась, чтобы не только Украина, но и каждая советская республика вошла в состав Организации Объединенных Наций (ООН).

"Соучредители или не соучредители, но чтобы иметь те 15-16 голосов. И об этом говорили, контактировали со своими союзниками по антигитлеровской коалиции еще начиная с 1943-го года", - сообщил специалист.

Он напомнил, что в итоге из списка всех советских республик соучредителями ООН остались только Украина и Беларусь - как наиболее пострадавшие от войны.

"Советский Союз в 1943-44 годах хотел этого", - подчеркнул историк.

Белоус отметил, что "Москва позволяла Украине играть в определенный суверенитет".

"Чтобы показать миру, что Украина не является частью Великой Советской империи. А Украина (как сейчас любят говорить современные историки) находится в составе СССР на основе по крайней мере британских доминионов, которые в это время также широко стремились вступить в ООН", - объяснил эксперт.

Он добавил, что на завершающем этапе войны Украине было даже разрешено создать Народный комиссариат обороны.

"В других условиях это было бы просто невозможно. А у нас он был", - подчеркнул Белоус.

При этом когда Украина стала членом ООН и закончилась Вторая мировая война, "игры в суверенитет закончились".

"Наркомат, а позже Министерство обороны, стало чисто формальным. А в 70-х годах его вообще упразднили", - напомнил историк.

Следовательно, по сути, наша страна стала соучредителем ООН лишь потому, что Москва стремилась показать: Украина - нормальное государство со своими институтами власти, которое "по собственному желанию вступило в военно-политическое объединение под названием "Советский Союз", но является достаточно самостоятельным и само решает свои вопросы и проблемы".

