Второй шанс после войны? Сможет ли Украина снова стать ядерной державой

Воскресенье 24 августа 2025 09:29
Второй шанс после войны? Сможет ли Украина снова стать ядерной державой Ядерный комплекс "Пионер" в Музее ВВС Украины в Виннице (фото: Википедия)
Автор: Василина Копытко

Украина после распада СССР унаследовала третий ядерный потенциал в мире. Однако потеряла его после подписания Будапештского меморандума, который предусматривал гарантии безопасности в обмен на ядерное разоружение.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал народный депутат Украины пяти созывов, министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности 1992-1998 гг Юрий Костенко.

Сможет ли Украина снова стать ядерной страной

"Все возможно при современных технологиях и наличии средств. Северная Корея, которая была под санкциями, не имела, что есть и во что одеться, смогла сделать собственное ядерное оружие. Иран также на протяжении 30 лет пытается стать ядерным государством", - говорит Костенко.

Однако он отмечает, что на такие разработки нужно очень много денег, и в ближайшее время даже после войны в украинском бюджете их не будет.

"Сегодня у нас также нет возможности строить производства для обогащения урана или добычи плутония, потому что каждый квадратный метр земли обстреливает Россия. Также у нас нет испытательного полигона, где можно тестировать ядерные взрывные устройства", - объясняет эксперт.

Вместе с тем он подчеркивает способность украинских ученых к разработкам, кроме того, у нас есть технологическая база. Первая ядерная боеголовка в Союзе была изготовлена из украинского урана из Желтых вод. Украина также была тесно вмонтирована в создание ядерного оружия в части баллистических ракет.

"Мы и сегодня номер один в мире по технологиям производить мощные баллистические ракеты, способные нести 10 ядерных боеголовок на огромное расстояние. Ни Россия, ни США до сих пор не могут повторить тип носителя SS-18 "Сатана", который производил наш "Южмаш", - говорит Костенко.

Украина может стать участником европейской стратегии безопасности

"Есть смысл говорить об Украине как потенциальном участнике общеевропейской стратегии безопасности, в первую очередь это создание так называемого ядерного зонта над ЕС и НАТО. Сегодня его обеспечивает США. Ведь 300 ядерных боеголовок во Франции и 250 в Британии недостаточно для стратегического ядерного паритета с Россией", - добавляет эксперт.

Костенко отмечает, что Украина имеет реальную перспективу участия в создании новой стратегии европейской безопасности. Поэтому после войны туда надо направлять все усилия: и научные, и военные, и технологические.

Читайте также о том, как Украина потеряла все ядерное оружие в 1990-х годах.

Ранее мы писали о том, кто на самом деле несет ответственность за то, что не выполняются условия Будапештского меморандума.

