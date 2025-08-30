Свириденко на Совбезе ООН: как говорить с РФ, когда ее вклад - убийство украинских детей

Украина нуждается в усилении оборонной помощи и дипломатического, экономического и военного давления на Россию. И не представляет, как вести переговоры, когда агрессор убивает украинских детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Совбеза ООН .

Отметим, на Совбезе ООН, на котором обсуждалась массированная российская атака на Киев в ночь на 28 августа, от Украины выступила премьер-министр Юлия Свириденко.

Она сообщила, что среди погибших в столице были четыре ребенка, и продемонстривала фото.

"Младшей жертвой была девочка, которой еще не было трех лет. Рожденная под российскими обстрелами в октябре 2022 года, она погибла в результате российских обстрелов в августе 2025 года", - сказала Свириденко.

По ее словам, Москва жестоко ответила на попытки привлечь ее к цивилизованному диалогу.

"Россия продолжает выбирать убийство вместо прекращения войны. Мы должны учитывать это в наших усилиях, направленных на мирное урегулирование и надежные гарантии безопасности... Вот почему прекращение огня остается важным условием для успешных переговоров. Как можно вести настоящие разговоры, когда вкладом России остаются тела украинских детей, извлеченные из-под завалов?", - заявила премьер.

Она также сказала, что наша страна, кроме слов поддержки, ценит конкретные действия.

"Украина срочно нуждается в дополнительных системах ПВО для защиты нашего народа и территории, а также средств дальнего поражения для нейтрализации российских военных объектов, с которых осуществляются атаки", - заявила она.

Также она отметила, что действия РФ являются "преднамеренными актами террора", а Москва "продолжает выбирать убийства вместо прекращения войны". Поэтому Киев должен получить надежные гарантии безопасности для защиты суверенитета, а также жизней украинцев.

Свириденко добавила, что прекращение огня является необходимой предпосылкой успешных переговоров. Она призвала международное сообщество усилить санкции и давление на Россию.

"Пока Москва отвергает мирные инициативы, необходимо усиливать дипломатическое, экономическое и военное давление на Россию", - сказала она.

Кроме того, по ее словам, важно полностью отключить Россию от международных финансовых систем, а такде ввести санкции против так называемого "теневого флота" нефтяных танкеров.

Не менее важно введение жестких тарифов для подрыва военной экономики РФ и усиление индивидуальных санкций против ее политического и военного руководства, подчеркнула Свириденко.