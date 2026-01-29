ua en ru
Готовил удар по морским дронам: СБУ задержала российского агента

Украина, Четверг 29 января 2026 10:38
UA EN RU
Готовил удар по морским дронам: СБУ задержала российского агента Иллюстративное фото: Служба безопасности Украины (facebook.com)
Автор: Антон Корж

Служба безопасности Украины задержала российского "крота", который готовил атаку российского режима на подразделения-операторы морских дронов Sea Baby и Magura.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ в Telegram.

СБУ фактически сорвала удар России по украинским подразделениям, которые занимаются морскими дронами. "Кротом" ФСБ РФ оказался военнослужащий бригады безэкипажных комплексов спецназначения ВМС ВСУ - он работал информатором российских оккупантов.

Завербованного россиянами агента интересовало следующее:

  • геолокации пунктов базирования военных, которые управляют морскими дронами;
  • координаты хранения беспилотных катеров;
  • маршруты их движения;
  • места хранения морских дронов СБУ и ГУР МО - Sea Baby и Magura.

Однако военная контрразведка СБУ сработала на опережение и задержала агента россиян, когда он начал готовить координаты для ракетной атаки. Также СБУ приняла меры, чтобы обезопасить Силы обороны от российских атак.

Военный попал в поле зрения россиян, поскольку рассказывал знакомым о своей работе. Кураторы ФСБ использовали девушку в качестве "связной", чтобы получать секретные данные о ВСУ. Во время обысков у военного изъяли смартфон, на котором он хранил важные данные для передачи "связной".

"Сейчас следователи Службы безопасности уже сообщили информатору о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Рассматривается вопрос о возможной дополнительной квалификации его преступных действий. Злоумышленник находится под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех виновных лиц", - сообщили в СБУ.

Готовил удар по морским дронам: СБУ задержала российского агентаФото: Служба безопасности Украины

Отметим, недавно Служба безопасности Украины и Нацполиция задержали трех агентов ФСБ, которые занимались поджогами в нескольких областях. Также недавно в Киеве задержали подростков, которые, пытаясь заработать легких денег, поджигали авто военных. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

Также мы сообщали, что завербованный россиянами военнослужащий передавал врагу локации ПВО возле украинских аэродромов. Его задержали в Николаевской области.

Ранее правоохранители задержали двух мужчин, которые отчитывались врагу о последствиях ракетного удара по Львовской области 8-9 января. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

