Готовил удар по морским дронам: СБУ задержала российского агента

Служба безопасности Украины задержала российского "крота", который готовил атаку российского режима на подразделения-операторы морских дронов Sea Baby и Magura.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ в Telegram .

СБУ фактически сорвала удар России по украинским подразделениям, которые занимаются морскими дронами. "Кротом" ФСБ РФ оказался военнослужащий бригады безэкипажных комплексов спецназначения ВМС ВСУ - он работал информатором российских оккупантов.

Завербованного россиянами агента интересовало следующее:

геолокации пунктов базирования военных, которые управляют морскими дронами;

координаты хранения беспилотных катеров;

маршруты их движения;

места хранения морских дронов СБУ и ГУР МО - Sea Baby и Magura.

Однако военная контрразведка СБУ сработала на опережение и задержала агента россиян, когда он начал готовить координаты для ракетной атаки. Также СБУ приняла меры, чтобы обезопасить Силы обороны от российских атак.

Военный попал в поле зрения россиян, поскольку рассказывал знакомым о своей работе. Кураторы ФСБ использовали девушку в качестве "связной", чтобы получать секретные данные о ВСУ. Во время обысков у военного изъяли смартфон, на котором он хранил важные данные для передачи "связной".

"Сейчас следователи Службы безопасности уже сообщили информатору о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Рассматривается вопрос о возможной дополнительной квалификации его преступных действий. Злоумышленник находится под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех виновных лиц", - сообщили в СБУ.

Фото: Служба безопасности Украины