Головна » Новини » Війна в Україні

Готував удар по морських дронах: СБУ затримала російського агента

Україна, Четвер 29 січня 2026 10:38
UA EN RU
Готував удар по морських дронах: СБУ затримала російського агента Ілюстративне фото: Служба безпеки України (facebook.com)
Автор: Антон Корж

Служба безпеки України затримала російського "крота", який готував атаку російського режиму на підрозділи-оператори морських дронів Sea Baby та Magura.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ в Telegram.

СБУ фактично зірвала удар Росії по українських підрозділах, які займаються морськими дронами. "Кротом" ФСБ РФ виявився військовослужбовець бригади безекіпажних комплексів спецпризначення ВМС ЗСУ - він працював інформатором російських окупантів.

Завербованого росіянами агента цікавило наступне:

  • геолокації пунктів базування військових, які управляють морськими дронами;
  • координати зберігання безпілотних катерів;
  • маршрути їхнього руху;
  • місця зберігання морських дронів СБУ та ГУР МО - Sea Baby та Magura.

Проте військова контррозвідка СБУ спрацювала на випередження та затримала агента росіян, коли він почав готувати координати для ракетної атаки. Також СБУ вжила заходів, щоб убезпечити Сили оборони від російських атак.

Військовий потрапив до поля зору росіян, оскільки розповідав знайомим про свою роботу. Куратори ФСБ використали дівчину в якості "зв'язкової", щоб отримувати секретні дані про ЗСУ. Під час обшуків у військового вилучили смартфон, на якому він зберігав важливі дані для передачі "зв'язковій".

"Наразі слідчі Служби безпеки вже повідомили інформатору про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Розглядається питання щодо можливої додаткової кваліфікації його злочинних дій. Зловмисник перебуває під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб", - повідомили в СБУ.

Готував удар по морських дронах: СБУ затримала російського агентаФото: Служба безпеки України

Зазначимо, нещодавно Служба безпеки України та Нацполіція затримали трьох агентів ФСБ, які займалися підпалами у кількох областях. Також нещодавно у Києві затримали підлітків, які, намагаючись заробити легких грошей, підпалювали авто військових. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що завербований росіянами військовослужбовець передавав ворогу локації ППО біля українських аеродромів. Його затримали у Миколаївській області.

Раніше правоохоронці затримали двох чоловіків, які звітували ворогу про наслідки ракетного удару по Львівщині 8-9 січня. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

