СБУ задержала агентов РФ за доразведку удара "Орешником" по Львовской области

Правоохранители задержали двух мужчин, которые отчитывались врагу о последствиях ракетного удара по Львовщине 8-9 января. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram .

Контрразведка Службы безопасности задержала двух агентов российской военной разведки, известной как ГРУ. Они помогали врагу установить последствия от удара "Орешником" по гражданской инфраструктуре Львовщины в ночь с 8 на 9 января 2026 года.

Задержание вражеских агентов и схема их работы

По материалам дела, доразведкой обстрела занимались 64-летний житель Мукачево, которого вражеская спецслужба завербовала дистанционно, а также его 22-летний безработный сосед.

Правоохранители установили, что по заданию ГРУ РФ младший агент приехал из Закарпатья на Львовщину после атаки. Он обходил локации в районе ракетного обстрела, фотографировал и фиксировал координаты на гугл-картах.

Далее мужчина передавал собранную информацию "старшему" агенту, который остался в Мукачево и напрямую отчитывался куратору из российской спецслужбы.

СБУ задержала обоих корректировщиков одновременно: одного - по месту жительства в Мукачево, а другого - "на горячем" во Львовской области, когда он проводил доразведку вблизи места вражеского удара.

Цель оккупантов и правовые последствия для предателей

Как отмечают в ведомстве, враг хотел получить информацию о масштабе разрушений украинских объектов после удара, чтобы использовать ее в своих информационно-психологических спецоперациях и для планирования новых обстрелов по региону.

Во время обысков у задержанных изъяли электронные устройства с доказательствами работы на российскую спецслужбу. Также СБУ перехватила разговоры одного из агентов с их куратором. Эти аудио приобщены к материалам уголовного производства.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Обстрел Львова 8-9 января

В ночь с 8 на 9 января 2026 года российские войска нанесли удар по Львовщине. Враг применил баллистическую ракету типа "Орешник", которая во время полета развила скорость более 13 000 километров в час.

Попадание вражеской ракеты повлекло повреждение объекта критической инфраструктуры, что привело к частичному прекращению газоснабжения в регионе.

Российская сторона официально признала удар по Львовщине, однако попыталась оправдать атаку фейком о якобы "нападении на резиденцию" российского диктатора Владимира Путина.