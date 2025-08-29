В Киеве задержали поджигателей военных авто, которые хотели заработать легких денег
В Киеве задержали подростков, которые, пытаясь заработать легких денег, поджигали авто военных. Им грозит до восьми лет лишения свободы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
Аналитики вычислили, что двое несовершеннолетних согласились выполнить заказ российского куратора, который связался с ними через Telegram.
Подробности дела
Сообщается, что за поджог автомобиля военнослужащего ВСУ он обещал "гонорар" в 1500 долларов.
Подростки приобрели легковоспламеняющуюся смесь и ночью подожгли внедорожник, снимая преступление на видео для отчета. В результате были повреждены моторный отсек и салон авто.
У подозреваемых были изъяты мобильные телефоны с доказательствами подрывной деятельности. Примечательно, что обещанных денег кураторы им так и не прислали. Отмечается, что подросткам грозит до восьми лет лишения свободы.
Попытки поджогов авто военных
Напомним, в последнее время в разных городах Украины правоохранители задерживают поджигателей автомобилей военных.
Украинцев нанимают сотрудники российских спецслужб и обещают им денежное вознаграждение за поджог авто.
В частности, стало известно, что на Закарпатье задержали агента спецслужб РФ, который поджигал автомобили военных и Красного креста.
Кроме того, в Киеве недавно осудили мужчину, который поджег военные автомобили и отделение "Укрпочты". Он работал на спецслужбы РФ.