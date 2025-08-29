ua en ru
Пт, 29 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Киеве задержали поджигателей военных авто, которые хотели заработать легких денег

Пятница 29 августа 2025 14:35
UA EN RU
В Киеве задержали поджигателей военных авто, которые хотели заработать легких денег Фото: в Киеве задержали поджигателей военных авто (facebook.com/UA-National-Police)
Автор: Константин Широкун

В Киеве задержали подростков, которые, пытаясь заработать легких денег, поджигали авто военных. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Аналитики вычислили, что двое несовершеннолетних согласились выполнить заказ российского куратора, который связался с ними через Telegram.

Подробности дела

Сообщается, что за поджог автомобиля военнослужащего ВСУ он обещал "гонорар" в 1500 долларов.

Подростки приобрели легковоспламеняющуюся смесь и ночью подожгли внедорожник, снимая преступление на видео для отчета. В результате были повреждены моторный отсек и салон авто.

У подозреваемых были изъяты мобильные телефоны с доказательствами подрывной деятельности. Примечательно, что обещанных денег кураторы им так и не прислали. Отмечается, что подросткам грозит до восьми лет лишения свободы.

Попытки поджогов авто военных

Напомним, в последнее время в разных городах Украины правоохранители задерживают поджигателей автомобилей военных.

Украинцев нанимают сотрудники российских спецслужб и обещают им денежное вознаграждение за поджог авто.

В частности, стало известно, что на Закарпатье задержали агента спецслужб РФ, который поджигал автомобили военных и Красного креста.

Кроме того, в Киеве недавно осудили мужчину, который поджег военные автомобили и отделение "Укрпочты". Он работал на спецслужбы РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Полиция Киева Вторжение России в Украину
Новости
День памяти защитников и защитниц: Зеленский, Буданов и Сырский сделали заявления
День памяти защитников и защитниц: Зеленский, Буданов и Сырский сделали заявления
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим