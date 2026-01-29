Готовил диверсию на Ровенской АЭС: суд вынес приговор агенту РФ

Суд осудил агента российских спецслужб за попытку наведения дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру Ривненской АЭС. Мужчина устанавливал GPS-трекер на высоковольтных линиях электропередач.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ в Telegram.
По материалам Службы безопасности Украины, 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества получил агент РФ, который готовил воздушный удар по линиям электропередач Ровенской атомной электростанции.
Контрразведка СБУ задержала предателя в мае 2025 года, когда тот пытался установить GPS-трекер на одну из магистральных опор ЛЭП.
По координатам этого "маячка" российские военные планировали направить ударные дроны по энергетической инфраструктуре, чтобы оставить без электроэнергии часть северных регионов Украины.
Следствие установило, что корректировку атаки осуществлял бывший работник Ривненской АЭС, которого завербовали российские спецслужбы. Сначала он проводил скрытую разведку вблизи высоковольтных линий, обходя охранные посты режимного объекта.
Впоследствии, по указанию куратора из РФ, агент приобрел GPS-трекер и прибыл к линиям электропередач для его установки.
Во время задержания у него изъяли устройство и смартфон с доказательствами контактов с представителем российских спецслужб.
Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины - диверсия, совершенная в условиях военного положения.
Напомним, что недавно суд назначил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества жителю Николаева, который передавал врагу данные для обстрелов Николаева и Одессы. По данным следствия, мужчина собирал информацию о расположении подразделений ВСУ и передавал ее представителям ФСБ через мессенджеры.
Как сообщили в СБУ, 65-летнего николаевца завербовали еще в конце февраля 2022 года, после чего он получал задания непосредственно от российских спецслужб.
Отдельно Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией разоблачила и задержала трех агентов ФСБ, причастных к организации поджогов в разных регионах страны.
В частности, в Кропивницком правоохранители задержали 19-летнего мужчину при попытке поджога здания районного совета. Злоумышленника поймали на месте преступления.
Кроме того, контрразведка СБУ вместе с ГБР разоблачила помощника лесничего государственного предприятия на Харьковщине, который сотрудничал с оккупантами. По данным следствия, в апреле 2022 года он участвовал в расстреле автомобиля украинских военных во время боев за Изюм.
Также недавно суд приговорил двух агентов российских спецслужб к 15 годам заключения за подготовку теракта в Киеве. Их признали виновными в государственной измене и ряде других тяжких преступлений.