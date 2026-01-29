Готовил диверсию на Ровенской АЭС: суд вынес приговор агенту РФ

По материалам Службы безопасности Украины, 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества получил агент РФ, который готовил воздушный удар по линиям электропередач Ровенской атомной электростанции.

Контрразведка СБУ задержала предателя в мае 2025 года, когда тот пытался установить GPS-трекер на одну из магистральных опор ЛЭП.

По координатам этого "маячка" российские военные планировали направить ударные дроны по энергетической инфраструктуре, чтобы оставить без электроэнергии часть северных регионов Украины.

Следствие установило, что корректировку атаки осуществлял бывший работник Ривненской АЭС, которого завербовали российские спецслужбы. Сначала он проводил скрытую разведку вблизи высоковольтных линий, обходя охранные посты режимного объекта.

Впоследствии, по указанию куратора из РФ, агент приобрел GPS-трекер и прибыл к линиям электропередач для его установки.

Во время задержания у него изъяли устройство и смартфон с доказательствами контактов с представителем российских спецслужб.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины - диверсия, совершенная в условиях военного положения.