Готував диверсію на Рівненській АЕС: суд виніс вирок агенту РФ

За матеріалами Служби безпеки України, 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна отримав агент РФ, який готував повітряний удар по лініях електропередач Рівненської атомної електростанції.

Контррозвідка СБУ затримала зрадника у травні 2025 року, коли той намагався встановити GPS-трекер на одну з магістральних опор ЛЕП.

За координатами цього "маячка" російські військові планували спрямувати ударні дрони по енергетичній інфраструктурі, щоб залишити без електроенергії частину північних регіонів України.

Слідство встановило, що коригування атаки здійснював колишній працівник Рівненської АЕС, якого завербували російські спецслужби. Спочатку він проводив приховану розвідку поблизу високовольтних ліній, обходячи охоронні пости режимного об’єкта.

Згодом, за вказівкою куратора з РФ, агент придбав GPS-трекер і прибув до ліній електропередач для його встановлення.

Під час затримання у нього вилучили пристрій та смартфон з доказами контактів із представником російських спецслужб.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України - диверсія, вчинена в умовах воєнного стану.