Требуют ли от Украины отремонтировать нефтепровод "Дружба": в ЕС поставили точку

Евросоюз не выдвигал Украине каких-либо требований или дедлайнов для ремонта нефтепровода "Дружба", по которому Венгрия и Словакия получают нефть из России.

Как передает РБК-Украина , об этом на брифинге заявила спикер Еврокомиссии Анна-Кайса Итконнен.

Она отметила, что Еврокомиссия находится в контакте с властями Украины, Словакии и Венгрии, чтобы получить ясность в вопросе сроков ремонта нефтепровода.

"Мы не толкаем, не давим и не определяем для Украины никаких дедлайнов", - сказала Итконнен.

Спикер ЕК отметила, что Россия стратегически и систематически уничтожала украинскую энергетическую инфраструктуру. В то же время Украина с помощью от Евросоюза прилагает чрезвычайные усилия для того, чтобы обеспечить больницы и дома теплом, а также дать возможность промышленности продолжать работу.

Стоит заметить, что ранее о давлении на Украину со стороны Евросоюза в вопросе ремонта нефтепровода "Дружба" писало издание Sky News. По его данным, в ЕС хотели, чтобы украинские чиновники предоставили им сроки ремонта трубопровода.