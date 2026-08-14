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Google выпустила новую версию Gemini всего через три недели: на что уже способен ИИ

13:14 14.08.2026 Пт
2 мин
Улучшение затронули кодинг, разработку и анализ данных
aimg Ольга Завада
Google выпустила новую версию Gemini всего через три недели: на что уже способен ИИ Google обновила рабочую модель ИИ (фото: Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Google выпустила новую версию Gemini Flash спустя рекордно короткое время после предыдущей. Gemini 3.7 Flash появилась лишь спустя три недели после релиза 3.6 и учла пожелания разработчиков.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Google.

Что улучшили?

По данным Google, Gemini 3.7 Flash показывает существенный прирост производительности в сложных рабочих процессах по сравнению с версией 3.6 Flash.

Алгоритм усовершенствован в следующих направлениях:

Программирование: ИИ-модель лучше справляется с отладкой кода и решением ошибок, показывает высокую точность с первой попытки и генерирует код, готовый к использованию.

Веб-разработка: 3.7 Flash создает более функциональные макеты и полноценные приложения при меньшем количестве запросов

Сложные отрасли: в финансах, юриспруденции и бионауках модель показывает улучшенное соображение.

В Google отмечают, что модель может производить гораздо больше, чем обычная генерация текста, а именно:

  • создавать 3D-игры в реальном времени,
  • запускать интерактивные сайты по одному запросу,
  • помогать тренировать роботов,,
  • преобразовывать обычные отчеты в веб-страницы с графиками, которые можно изменять.
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Безопасность и доступность модели

Модель исходит из обновленных мер безопасности от злоупотреблений в сферах химической, биологической, радиологической и ядерной угрозы, а также от кибернападений.

Gemini 3.7 Flash доступна для:

Частных пользователей: через персональный круглосуточный ИИ-агент Gemini Spark для подписчиков расширенных пакетов Google AI Pro и Ultra в более чем 160 странах. Обновление улучшает работу Spark с сервисами Google Workspace.

Разработчиков: в платформе Google Antigravity, а также через интерфейсы разработки Google AI Studio и Android Studio.

Для корпоративных клиентов: в платформе корпоративных агентов Gemini Enterprise и соответствующем приложении.

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Внимание разработчикам и льготная стоимость

Google акцентирует внимание на улучшении опыта для разработчиков: 3.7 Flash лучше адаптируется к помехам, уточняет пользовательские намерения при необходимости, детальнее планирует многошаговые задания и эффективнее выполняет вызовы дополнительных инструментов.

До конца года на модель действует вводная цена:

  • Входные токены: 0,75 доллара США за 1 миллион.
  • Выходные токены: 3,75 доллара США за 1 миллион.

Льготные расценки действуют до 31 декабря 2026 включительно. С 1 января 2027 года стоимость вырастет до 1,5 доллара США за 1 миллион входных и 7,5 доллара США за 1 миллион выходных токенов .

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